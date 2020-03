La Policía multa a una veintena de gijoneses que tomaban el sol en la playa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias

15/03/2020 15:02 h

La Policía Local de Gijón ha pedido la identificiación para sancionar a una veintena de personas que estaban tomando el sol en la playa, paseando por Begoña. Los agentes llevan toda la mañana patrullando y notificando a las personas que se encuentran en la calle de los únicos supuestos por los que se puede salir. Lo hacen de manera verbal y también con megafonías. Por otra parte, el ayuntamiento continúa tomando medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus y ha reducido al 50% el servicio de taxis en la ciudad, limitando también el número de ocupantes que viajen en cada vehículo, que en ningún caso podrán superar el 50% de los viajeros permitidos.

La Policía Local continúa recorriendo las calles de Gijón para controlar el cumplimiento de las medidas que conlleva el estado de alarma. A lo largo de la mañana, los agentes han propuesto para sanción a una veintena de personas que se encontraban tomando el sol en las playas de Poniente y el Arbeyal, circulando en bicicleta por el parque kluvial o paseando por el Paseo de Begoña. Han pedido identificación a todas estas personas y han remitido su propuesta de sanción a Delegación de Gobierno. Las sanciones, tipificadas como graves, parten de los 3.000 euros y pueden alcanzar hasta los 600.000 euros.

La alcaldesa de Gijón, Ana González Rodríguez, ha vuelto a realizar un llamamiento a la responsabilidad de la población para que cumpla las normas, ya que «se trata no solo de no contagiarnos nosotros, sino de no contagiar a los demás».