La Universidad ofrece colegios mayores, residencias y material médico contra el coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 16/03/2020 17:12 h

La Universidad de Oviedo pone a disposición de las autoridades sanitarias sus colegios mayores y residencias universitarias. Ante las previsibles necesidades de complementar las instalaciones hospitalarias con otros recursos en caso de necesidad de camas para la atención de personas afectadas por COVID-19, y a solicitud de la Consejería de Salud, la Universidad pone a disposición de las autoridades sanitarias, a través de la Dirección General de Salud Pública de forma inmediata las 112 plazas de la Residencia Universitaria de Mieres, así como, en caso necesario, las 102 plazas del Colegio Mayor San Gregorio y las 72 del Colegio Mayor América, ambos en Oviedo. Por otro lado, ante la llamada del Ministerio de Sanidad en el día de ayer, la Universidad ha puesto en marcha una campaña de recogida y acopio de todo el material sanitario existente en la institución para ponerlas a disposición de las autoridades sanitarias.

Por otro lado, la Universidad de Oviedo ha levantado la suspensión temporal de las actividades presenciales en el Campus del Milán, tras recibir una comunicación de la dirección general de Salud Pública de la Consejería de Salud en la que le comunicaba la decisión. De este modo, tras dos días lectivos de suspensión del acceso a las instalaciones, la situación del Campus del Milán es, a partir de ahora, idéntica al del resto de instalaciones universitarias, con suspensión de las actividades presenciales y acceso restringido, permitiéndose un acceso limitado y controlado en caso de necesidad ineludible o atención de servicios esenciales en dicho campus, de la misma forma, y con el mismo protocolo, que se lleva a cabo en toda la Universidad. La suspensión temporal de actividad docente y laboral en este campus ovetense se había planteado hace unos días ante la aparición del diagnóstico de una infección por coronavirus en una persona del campus, con lo que había un moderado riesgo.

No obstante, la Universidad de Oviedo mantiene cerradas las instalaciones universitarias para las actividades presenciales y se realiza la docencia no presencial On line con el objeto de que todos los estudiantes se queden en sus domicilios para proteger vuestra salud y la de quienes que os rodean para así contribuir a lograr que nuestro país supere esta pandemia.