Los positivos crecen en Asturias a un ritmo de 50 diarios

La Voz de Asturias

20/03/2020 13:25 h

Una media de 50 nuevos casos diarios. Ese es el ritmo al que se está extendiendo el coronavirus por el Principado. Al menos así ha sido en los últimos dos días. La última cifra oficial aportada por el Ministerio de Sanidad eleva los positivos a 344, de los que seis permanecen ingresados en estado grave en la UCI. La buena noticia es que se han registrado ya doce altas, de los que seis han sido curaciones y seis traslados a sus domicilios debido a su buena evolución. En el Principado se han registrado tres fallecimientos atribuibles al COVID-19. Sin embargo, los datos del ministerio todavía reconocen solo dos, ya que el último se produjo después de las ocho de la tarde del jueves, que es el momento en el que el Gobierno recaba todos los datos de las comunidades.

Llamamiento

Por otra parte, el Principado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía. Salud insiste en la necesidad de cumplir con el confinamiento aunque no haya síntomas. Insta a cumplir las medidas establecidas en el estado de alarma que suponen el confinamiento en sus casas. En particular a todas las personas que hayan estado en zonas de riesgo, especialmente en Madrid. Deberán cumplir estrictamente el aislamiento domiciliario, aunque no tengan síntomas, para evitar la transmisión del virus.

El número de casos seguirá incrementándose en los próximos días. Las medidas de aislamiento puestas en marcha desde el sábado tardarán todavía unos días en verse por eso, insisten las autoridades sanitarias, es fundamental extremar las recomendaciones de aislamiento y de higiene respiratoria. La administración reclama que no se acuda de manera innecesaria a los centros sanitarios. Ante síntomas de fiebre, tos o falta de aire es preciso llamar a los teléfonos 984 100 400, 900 878 232 o 112 (marcando el 1), para recibir las indicaciones precisas.