Tele gratis en los hospitales asturianos

Oviedo 23/03/2020 14:31 h

Adiós al aburrimiento en la cama del hospital. El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha gestionado la gratuidad del servicio de televisión en los hospitales públicos para hacer más llevadera la estancia de todos los pacientes ingresados, que debido a la pandemia no pueden recibir visitas. A partir de hoy, los usuarios no precisarán el uso de monedas para activar las televisiones en las habitaciones de estos centros sanitarios.

Con ello, el Servicio de Salud se ha hecho eco de las peticiones realizadas, en algunos casos desde colectivos creados a través de redes sociales, para que se hiciera frente al tedio y al aburrimiento que estaban pasando los pacientes y se abandonase el sistema de la tarjeta monetaria para la televisión y que cada enfermo en su habitación pudiese hacer uso del televisor. Algunas personas hacían mención a que la persona enferma, al no poder recibir ninguna visita de familiares, no contaba con dinero para comprar la tarjeta o simplemente no podía salir de la habitación a las máquinas expendedoras.

Por otro lado, hay que recordar que la gerencia del ERA solicita que no se donen televisores a los centros residenciales ya que se están extremando todas las precauciones para evitar el avance del coronavirus y su propagación entre los residentes de los geriátricos. No obstante, desde el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias se agradece a toda la sociedad asturiana el apoyo y la colaboración con los colectivos más vulnerables para hacer frente a esta pandemia.