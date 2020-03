¿Alargar el curso escolar? La decisión está en el aire

0

La Voz de Asturias

Oviedo 23/03/2020

La Consejería de Educación aún no ha decidido si el curso escolar se alargará más allá del mes de junio debido al parón del coronavirus. Esta será una cuestión a abordar esta semana en una reunión que se celebrará entre comunidades y Ministerio de Educación. Cómo afrontar el tercer trimestre es una de las preocupaciones de la consejera de Educación, Carmen Suárez, quien ha enviado una carta a los equipos directivos de los centros educativos donde admite que no está claro cómo será la vuelta a las clases tras la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril y el fin de las vacaciones escolares de Semana Santa el día 12 de abril. «Sabéis que el Congreso de Diputados y Diputadas casi con seguridad prolongará otros 15 días el confinamiento con lo que hasta el 11 de abril no habrá nuevas disposiciones. Según está establecido en el calendario escolar para este curso, entre los días 6 al 12 de abril incluidos son las vacaciones escolares. Quedan pues pocos días para finalizar este trimestre accidentado y la vuelta no sabemos cómo será», afirma la consejera.

Escolarización del próximo curso

No obstante, insta a los equipos directivos a “trabajar con la perspectiva de tercer y último trimestre e intentar abordar todos los temas que son prioritarios en estas circunstancias, así como la escolarización para el próximo curso», señala. En ese sentido, apunta que desde la consejería «lo iremos comunicando a la mayor brevedad posible». «Nos preocupan las secuelas sociales y económicas que también llegarán a las escuelas cuando esto se normalice», asegura Carmen Suárez. «Estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje a marchas forzadas y somos las personas adultas quienes tenemos la capacidad de empatizar y entender lo que nos está pasando y tranquilizar en la medida que podamos al alumnado y a sus familias para afrontar con responsabilidad la obligación de garantizar el derecho a la educación», añade.

La consejería había trasladado un cuestionario para conocer las preocupaciones de los centros y estos respondieron solicitando información sobre indicaciones precisas sobre evaluación, calendario, cómo unificar y coordinar tareas, formación en TICS, sobre si avanzar o no en las materias, así como unificar la información a las familias. Recuerda a los equipos directivos que unas decisiones dependen de nuestra autonomía en coordinación con nuestra Universidad y la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, pero otras competen al Ministerio de Educación y Formación Profesional que se está coordinando con todas las comunidades autónomas. Así, se muestra dispuesta a estudiar cómo organizar Teams que están utilizando muchos centros y recoge la sugerencia de contactos habituales con el Servicio de Inspección. Para ello, sugiere a los centros que se pongan en contacto por el correo electrónico a vuestro inspector o inspectora de referencia o al correo electrónico de cada distrito o a los teléfonos de la consejería.

Ante la petición de empezar «a establecer redes de apoyo emocional y social ya que se van a necesitar especialmente si se alarga mucho esta situación para alumnado, familias e incluso docentes» dado que no toda la población tiene la misma fortaleza ni emocional ni económica ante situaciones adversas, la consejera señala que cuentan con el ofrecimiento de colegios profesionales pero que «se hace preciso ordenar su intervención en coordinación con la consejería de Salud y la consejería de Presidencia así como la disposición de una línea telefónica». Desde la Consejería de Educación se advierte que siguen trabajando para poder resolver cuantos problemas e incidencias les están llegando tanto desde los centros escolares como desde otras instancias del gobierno central o desde nuestra administración autonómica. Carmen Suárez finaliza su escrito trasladando todo su apoyo y el de todo el equipo de la consejería al colectivo de profesores, agradeciéndoles su compromiso y comprensión.