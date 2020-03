Ocho muertos y 84 positivos más en 24 horas en Asturias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias E. G. B.

Redaccion 28/03/2020 21:54 h

Ocho muertos y 84 nuevos casos positivos en COVID-19 en las últimas 24 horas en Asturias. Es el último balance hecho público hoy por la Consejería de Salud, en el que el número de casos activos asciende a 971, de los que 249 están hospitalizados y 57 permanecen graves en la UCI, seis más que ayer. Desde el inicio de la epidemia de coronavirus a principios de marzo, cuando se registraba el primer caso que permanece precisamente en la UCI como indicaba esta mañana el presidente regional, Adrián Barbón, Asturias ha registrado un total de 1.088 positivos. De ellos, 76 son curaciones, de las que 11 son de esta última jornada.

En todo caso, sigue aumentando el número de casos activos, que ayer eran 906 y hoy suman 65 más para quedarse a tan sólo una veintena del millar de afectados. También se incrementa el número de pacientes con coronavirus que han tenido que ser hospitalizados, al pasar de los 214 de ayer a los 249 de hoy, lo que supone 35 casos más en esta última jornada.

La actividad también sigue siendo frenética en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que en estas últimas horas ha analizado 750 muestras, por el denominado sistema de PCR, que está considerado como el más fiable. Ya son, por lo tanto, 9.300 las pruebas que se han realizado a asturianos que presentaban síntomas de este virus contra el que se combate a contrarreloj y en el que se sigue teniendo en el punto de mira a las residencias de personas mayores, con tres nuevos fallecidos en esta jornada que elevan a 15 las muertes de residentes.

Barbón aseguraba hoy que, aunque la curva de la incidencia del coronavirus en Asturias se está aplanando e incluso había registrado los pasados miércoles y jueves un crecimiento más contenido, «cada día va a haber positivos» cuya asistencia el sistema sanitario asturiano está en condiciones de asumir.

«Que la curva se aplane no significa que no haya incremento de casos», remarcó, explicando también que las personas que presentan síntomas leves de coronavirus en ocasiones evolucionan hacia la necesidad de hospitalización y que, por ello y al ser Asturias una comunidad con un importante número de personas mayores, se han implantando medidas para anticiparse a un aumento en el número de hospitalizaciones sin llegar al colapso sanitario. «Prefiero pecar de previsor que no reaccionar cuando ya no haya tiempo», dijo.

«Tenemos material suficiente en previsión y que además cumple con los protocolos sanitarios», insistió en la rueda de prensa telemática que ofrecía esta mañana, en la que también mostró la voluntariedad de ayudar a otras comunidades autónomas si lo requiriesen y los recursos sanitarios fueran suficientes para atender, primero, las necesidades de los asturianos.

Este nuevo balance de la situación de la epidemia de coronavirus en Asturias llega en una jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, como «medida excepcional» para conseguir ganar la batalla a la propagación del coronavirus. Los trabajadores que no pertenezcan a las actividades permitidas durante esta cuarentena tendrán que quedarse en casa.

Además, hoy también se daba a conocer un nuevo balance en las residencias geriátricas del Principado, tanto las públicas como las privadas, que siguen siendo desinfectadas por efectivos de Unidad Militar de Emergencia (UME), repartidos en doce vehículos. En ellas se han registrado hasta el momento 144 casos positivos, de los que 40 son de profesionales y el resto de residentes. En total, las residencias con brotes de coronavirus, aunque en algunas sólo se ha registrado un caso, son 23.

En este sentido, hoy el Ejecutivo asturiano designaba al personal sanitario que se hace cargo de la asistencia médica en los centros de personas mayores o con discapacidad en los que se han registrado casos positivos para dar soporte a las direcciones de las propias residencias y a los equipos profesionales que trabajan en ellas. Así, el Servicio de Salud Pública del Principado de Asturias (Sespa) designará al sanitario titular en cada centro y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la que se encargará de velar por el cumplimiento de las acciones acordadas.

«Vamos a seguir haciendo todo aquello que esté en nuestras manos para reforzar la asistencia y los cuidados de los sectores más vulnerables de la población, como son las personas mayores o con discapacidad», aseguraba al respecto la directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra. El objetivo es disminuir el riesgo de contagio y estar en condiciones de dar una respuesta ágil en caso de nuevos positivos.