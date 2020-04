La prueba de acceso a la Universidad empezará en Asturias el 30 de junio

0

La Voz de Asturias

06/04/2020 21:16 h

Entre el 22 de junio y el 10 de julio. Esas era la horquilla aproximada de tiempo que el Ministerio de Educación había trasladado a las comunidades para fijar la retrasada prueba ordinaria de acceso a la Universidad, denominada EBAU. Para la extraordinaria dejaba algo más de margen y hablaba de que la fecha tope era el 10 de septiembre. Asturias ya ha adoptado una decisión. La convocatoria ordinaria, organizada por la Universidad de Oviedo y la administración educativa del Principado, se organizará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Asimismo,extraordinaria se celebrará los días 21, 22 y 23 de julio. Así lo acaba de acordar la Comisión Organizadora.

Asturias no ha apurado, por tanto, los plazos. Esperará al último día de junio para empezar con los exámenes. En cuanto a la extraordinaria, prefiere dejarla resuelta antes del mes de agosto, lo que parece ofrecer más margen para el periodo de matriculación y para que las clases del próximo curso puedan comenzar con normalidad, sin más retrasos.

Cómo será el examen

La estructura de la prueba no sufre ninguna modificación. La EBAU seguirá constando de dos fases, una obligatoria para el acceso a la universidad denominada fase de acceso, y otra voluntaria denominada fase de admisión. Para la fase de acceso las pruebas versarán sobre las materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en segundo curso de la modalidad de Bachillerato elegida. En esa fase de admisión, el alumnado que quiera mejorar su nota de admisión podrá examinarse de materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso, que pueden ser cursadas o no cursadas. Asimismo, los alumnos podrán examinarse de las materias generales del bloque de las asignaturas troncales de modalidad de segundo curso no matriculadas en la fase de acceso.

La fase de acceso consta de cuatro materias; dado que todas ellas tienen la consideración de obligatorias, si el alumno, o alumna, no se presenta al examen de alguna materia, se entenderá que abandona las pruebas. Para mejorar la nota de admisión (fase de admisión), se podrá matricular desde un mínimo de una hasta un máximo de cuatro materias. Al alumnado que no se presente al examen de alguna de las materias matriculadas en la fase de admisión se le considerará no presentado en la materia correspondiente y se le calificará únicamente aquella o aquellas materias a las que se presente.