Asturias rebasa los 100 fallecidos por COVID-19 mientras el resto de indicadores mejoran

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias s.d.m.

07/04/2020 21:37 h

Asturias rebasa la barrera de los 100 fallecidos por COVID-19 en un día en que todos los demás indicadores apuntan a que la epidemia comienza su retroceso. Bajan los nuevos positivos diarios, se aceleran las curaciones y, por primera vez, comienza a descender el número de pacientes ingresados en los hospitales asturianos. La mortalidad es el único aspecto que sigue empañando el balance del Principado. Sólo en las últimas 24 se han certificado seis muertes más, y el total es ya de 102. Contribuyen las residencias de ancianos. La actualización de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar confirma que en los centros geriátricos se han registrado ya 45 fallecimientos.

Al inicio de la prórroga de dos semanas del confinamiento Asturias se confirma como una región candidata a liderar la recuperación. Oficialmente, no se quieren lanzar las campanas al vuelo porque queda mucho camino por recorrer, porque quedan muchos pacientes ingresados y porque acaban de llegar 20.400 test rápidos que permitirán hace pruebas a miles de casos sospechosos, lo que podría tener su reflejo en las estadísticas. Pero hace una semana que las curvas trazan un sentido diferente.

El número total de casos positivos confirmados en el Principado asciende hoy, 7 de abril, a 1.679, de los que 1.309 permanecen activos. Son, por tanto, pacientes ingresados en los hospitales o en seguimiento telefónico en sus domicilios. Algunos pacientes son dados de alta en los hospitales porque sus condiciones mejoran pero no se consideran curados porque tienen que seguir con el tratamiento y mantener el aislamiento. Esos se cuentan, por tanto, entre los activos. Sólo en la última jornada Salud confirma 50 curaciones. Es el mejor dato desde que se curaron los primeros, que eran los más leves de la primera semana, todavía en la primera quincena de marzo. En total, ahora mismo hay 294 curados.

No obstante, una de las novedades de la actualización del día es la situación de los hospitales. Los médicos consideraban un éxito que las UCIs no hubieran llegado a registrar 100 ingresos. El pasado sábado, 4 de abril, tocaban techo con 83 pacientes. La cifra, desde ese momento, no ha parado de descender. El último dato es de 70, cuatro menos que el lunes. Incluso descienden ya los pacientes en planta, con 23 menos que hace 24 horas. Es pronto para saber si este último aspecto es algo puntual o un punto de inflexión. En estos momentos, 354 personas permanecen en planta en los hospitales de la región.

Lo que sí sigue creciendo a pasos agigantados son los análisis. El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha procesado 18.110 muestras para determinación de la COVID-19 por PCR.

Las residencias

20 casos más en residentes, otros 15 en trabajadores y dos fallecimientos más. Estas son las cifras que la epidemia del coronavirus deja también hoy en los centros geriátricos del Principado. El balance diario no es positivo y el acumulado tampoco, con unas cifras globales que siguen aumentando. Desde que se comenzaron los recuentos estadísticos, se han confirmado 294 positivos en usuarios, 141 entre los profesionales que prestan sus servicios en los equipamientos y un total de 45 defunciones, alrededor del 40% de todas las que se han producido en Asturias por el COVID-19. Estos números no coinciden exactamente con los aportados por Salud, porque se recaban de manera diferente y en periodos horarios que no son coincidentes. Esto explica que solo en residencias haya más positivos en las últimas horas que en toda la región.

La epidemia alcanza ya a 38 residencias, entre públicas y privadas, aunque los dos focos más importantes continúan siendo el de la residencia de Grado y el Palacio de El Villar, ambas dotadas con personal sanitario de refuerzo para poder atender a las necesidades de los usuarios. De hecho, en Grado han fallecido 19 y en el Palacio de El Villar, seis.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha comenzado a hacer recuento de curaciones, tal y como lleva semanas haciendo también la de Salud. Los datos que maneja es que ya han superado la enfermedad 10 residentes y seis profesionales de la red pública, que gestiona el ERA, y un residente y dos profesionales de la privada. Algunos de ellos han regresado a sus centros. Hoy han vuelto a sus hogares cuatro mujeres que han recibido el alta hospitalaria. Dos son usuarias de Grado, de 93 y 86 años, que fueron tratadas en el HUCA. Las otras dos, de 73 y 74 años, han regresado al centro de Palacio de El Villar tras ser tratadas en la Fundación Hospital de Avilés. La gerente del ERA, Ana Suárez Guerra, ha agradecido «a todos los equipos de profesionales, tanto del ámbito sanitario como del sociosanitario, su trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso en el cuidado de las personas mayores durante esta crisis sanitaria».