El brote en las residencias de ancianos se hace más intenso en la red privada

La extensión de los test podría provocar un aumento de los nuevos casos.Un grupo de trabajo prepara cómo los asturianos volverán a la calle

Como decían los boletines de notas de hace unas décadas, Asturias progresa adecuadamente. Pero no puede lanzar las campanas al vuelo. El pico máximo de la epidemia del nuevo coronavirus se registró ya el pasado 28 de marzo y, salvo alguna nueva crisis, la curva de casos nuevos, de pacientes ingresados y de fallecimientos se irá reduciendo de manera progresiva. No obstante, el hecho de que se vayan a realizar test rápidos para llegar allí donde no alcanzan los análisis PCR en pacientes sintomáticos leves puede generar un repunte de los nuevos casos diarios. Es algo esperable, ha reconocido el jefe del servicio de Epidemiología, Ismael Huerta, ya que se va a llegar a un nuevo grupo de población, y podría durar unas dos o tres semanas antes de volver a estabilizarse. Huerta ha advertido de que «esto no se va a acabar pronto sino que descenderá lentamente».

