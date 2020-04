Un casco para respirar frente al COVID-19

El médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias, Alberto Medina, prueba un prototipo de respirador un respirador de presión constante no invasivo para pacientes infectados de covid-19 desarrollado por un consorcio de empresas en Asturias.

17/04/2020 15:40 h

Un consorcio formado por las empresas ArcelorMittal, Idoneal y ThyssenKrupp han desarrollado en Asturias un respirador de presión constante no invasivo para pacientes infectados de COVID-19. Construido en su mayor parte por sistemas de adición de material en 3D, y con un coste estimado de unos 1.500 euros, el respirador permitirá oxigenar los alveolos pulmonares en pacientes con neumonía asociada al nuevo coronavirus en una primera fase. El sistema no evita la intubación en los casos más graves, que requieren de cuidados intensivos, pero puede ayudar a que estas unidades hospitalarias no se colapsen, han informado los responsables del diseño.

El prototipo ha sido presentado este viernes en un acto celebrado en la sede de Idoneal de Gijón, de cuya línea de producción podrían salir las primeras unidades a finales de este mes de abril. El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha destacado la importancia de la colaboración pública y privada en el desarrollo de este proyecto, mientras que el médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias Alberto Medina ha explicado que este mecanismo está especialmente indicado para pacientes que tienen la capacidad de los alveolos pulmonares restringida por procesos infecciosos.

El respirador ayuda a la oxigenación y puede contribuir a evitar que algunos enfermos pasen a una fase de mayor gravedad, según este especialista, que ha estimado poco probable que el nuevo respirador sea necesario para Asturias, cuyos centros sanitarios no están colapsados, pero que sí puede ser «una buena solución» en otras comunidades autónomas con mayores dificultades. También ha valorado las posibilidades de ser exportado a otros países, especialmente de Iberoamérica y África, ya que tiene un «coste de producción bajo».

Los responsables de los departamentos de Investigación, desarrollo e innovación de las empresas, han valorado el esfuerzo realizado en esta iniciativa por las especiales condiciones de aislamiento en las que se ha desarrollado. José López Fresno, de ArcelorMitall, y David González, de Idoneal, han destacado que la mayor parte del diseño, en la que intervinieron especialistas de diversas disciplinas, se ha realizado vía telemática.