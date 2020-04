Corvera permitirá doblar el espacio de las terrazas a la hostelería

Los hosteleros asturianos ven poco margen para la viabilidad de sus negocios en las fases de desescalada y reclaman poder hacer despidos en los ERTES

Está fuera de duda que la hostelería y el turismo es uno de los sectores más perjudicados por la crisis económica aparejada a la expansión de la pandemia, la patronal asturiana acogió el anuncio de los planes de desconfinamiento con una cierta esperanza emborronada con muchas incertidumbres y que recalcado su malestar porque muchas de sus consideraciones para elaborar los proyectos de desescalda no hayan sido, a su juicio, tomados en cuenta.

«La media de mesas en las terrazas de Asturias es de diez y doce, así que podrían abrir tres ¿así un negocio es rentable? No, porque además los baños tienes que abrirlos y limpiarlos con más protocolo del que tenías», recalcó el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida quien, tras repasar las distintas fases del desconfinamiento dadas a conocer ayer, aseguró tajante que «no tenemos capacidad para abrir en estos momentos, esto no es una apertura de los negocios».

Seguir leyendo