Segunda jornada sin fallecimientos por coronavirus en Asturias

Oviedo 04/05/2020 22:25 h

Asturias acaba de rebasar la frontera de los 3.000 casos en una jornada en la que no se ha registrado ni un solo fallecimiento por coronavirus. Se trata de la segunda vez desde que comenzó la epidemia en el que no se pierde a ningún paciente en el plazo de 24 horas. La primera vez fue el pasado jueves, 30 de abril. Esto supone que por segundo día consecutivo el balance de muertes atribuidas al COVID-19 asciende a 284.

El balance diario de las consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar acumula más buenas en diferentes frentes. No solo no se han contabilizado más muertes sino que además, por tercer día consecutivo, las residencias de ancianos no suman ni un solo positivo entre sus usuarios ni tampoco entre sus trabajadores. En los hospitales asturianos solo quedan 188 pacientes con coronavirus, la infección respiratoria causada por el virus, 33 en las unidades de cuidados intensivos (UCIs) y 153 en planta. Esto supone que en las últimas horas se han intensificado las altas.

El único dato que puede empañar esta actualización es el de los positivos. En esta jornada se suman 50 más, dos de ellos por PCR y los 48 restantes como resultado de los test de anticuerpos. Los PCR determinan si el virus está activo. Es decir, el paciente está enfermo. En el caso de las pruebas de anticuerpos reconocen que ha pasado la enfermedad porque su cuerpo está inmunizado. En total, 3.041 asturianos han pasado esta patología y lo saben con certeza porque una prueba lo ha determinado. El ritmo de análisis es uno de los puntos fuertes del Principado, sobre todo, el dato de los PCR, que son las pruebas más fiables. Los más de 50.000 realizados la convierten en una potencial mundial.

Las curaciones van a su ritmo pero siguen por debajo del número de positivos. Salud señala que 936 asturianos han superado la enfermedad y han sido dados de alta después de que dos pruebas consecutivas dieran negativo. Los últimos 19 han recibido esta buena noticia en las últimas horas. Hubo una sola jornada de 50 curaciones pero en las últimas semanas oscila, más bien, entre 20 y 30 diarias.

Muchas de ellas están ahora relacionadas con las residencias de ancianos, que suma esos tres días consecutivos sin casos. Esto implica que la cifra total de positivos se mantiene estabilizada en 863, de los que 633 son usuarios y 230 trabajadores. Ahora mismo quedan solo 90 casos activos, 60 en residentes y 30 entre los profesionales. No obstante, la enfermedad ha causado el fallecimiento de 168 mayores.

El consejero de Salud

Por otro lado, el Principado solicitará antes del miércoles al Gobierno central que incorpore a alguna comarca de la región en la que no se ha registrado ningún caso de COVID-19 a los territorios que podrán afrontar «más rápido» el proceso de desescalada del confinamiento. Esta petición irá acompañada de la solicitud de que el conjunto de Asturias se incorpore a la denominada fase 1 del desconfinamiento que comenzará el próximo 11 de mayo, según ha señalado el consejero de Salud, Pablo Fernández, tras la reunión del Consejo Interterritorial. Fernández no ha concretado cual sería la comarca beneficiada por esta medida, que requiere de la autorización del Ejecutivo central, aunque ha avanzado que, además de no haber registrado casos, tienen una capacidad de gestión económica «más o menos autónoma» y que hay posibilidad de aplicar el «imprescindible» control de movilidad entre esa zona y el resto de Asturias.

En la reunión se ha incidido además en la importancia que pasará a tener la Atención Primaria en la valoración y seguimiento de los nuevos casos positivos en esta nueva fase de la pandemia, una circunstancia que, ha subrayado, contribuyó en el «éxito» de Asturias al realizar un control no presencial de los casos sospechosos que evitó la saturación de los hospitales.

De esa forma se evitó un aumento «explosivo» de los contagios, ha apuntado Fernández, que previamente ha participado en una reunión del Consejo de Salud del Principado, y que ha considerado que la situación en Asturias está «moderadamente controlada» pero ha pedido a los ciudadanos una actitud «responsable» cumpliendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria, informa EFE.