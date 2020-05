La Universidad obliga a los estudiantes a hacer los exámenes con webcam

0

Oviedo 06/05/2020 14:08 h

La Universidad de Oviedo grabará a los estudiantes que realicen las evaluaciones on line a través de la webcam del ordenador y el alumno que se niegue a ser supervisado con la citada cámara o a ser grabado, salvo que existan causas que lo justifiquen, será considerado como no presentado. La orientación de la cámara puede abarcar una parte o toda la estancia donde se realice la prueba. Esta es una de las instrucciones sobre el tratamiento y conservación de datos personales en la supervisión a distancia y grabación de las pruebas de evaluación no presenciales que la Universidad de Oviedo ha dado a conocer a través de la página web.

La Universidad de Oviedo asegura que en todo momento se cumplirá con la legislación de Protección de Datos. Los alumnos accederán a las pruebas mediante las credenciales uniovi y de la aplicación Microsoft Teams de la Plataforma 365. Las conexiones tienen que hacerse de forma que sólo los profesores encargados de realizar las evaluaciones puedan ver imágenes y escuchar la voz del estudiante. Así si el examen es oral, la llamada será individual.