Las franjas horarias rigen para pasear, pero no para ir de cañas

Terrazas al 50 %, vehículos llenos si viajan convivientes y comercio sin cita previa, entre otras medidas. Todo el Principado pasa de fase sin distinción de concejos

Asturias promociona a la fase 1, por lo que este lunes 11 de mayo se flexibilizarán las restricciones pero Sanidad finalmente no ha atendido la petición del Principado para que pasaran directamente a la Fase 2 trece concejos en las comarcas de Valles del Oso y Oscos-Eo-Navia. Esto es lo que sí podrán hacer los asturianos en todos los concejos.

FRANJAS HORARIAS

Solo para para paseos y deporte. Aunque Fernando Simón indicó ayer que es posible que se modifique el tramo de los niños para evitar las horas de más calor, por el momento las franjas horarias se mantienen igual que durante la fase 0 para pasear y hacer deporte. De 6 a 10 y de 20 a 23 horas para mayores de 14 años; de 12 a 19 horas para los niños menores de 14, que pueden ir en grupos de hasta tres acompañados de un adulto; y el horario de 10 a 12 y de 19 a 20 horas para los mayores de 69. Estas franjas solo rigen el paseo y el deporte. Para el resto de actividades, como por ejemplo ir al supermercado o a comprar en cualquier comercio, no hay limitaciones horarias. Sin embargo, no se podrán compatibilizar otras actividades con las deportivas durante la misma salida, como por ejemplo salir a correr y parar a tomar algo en una terraza. No estará permitido.

