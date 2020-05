La Guardia Civil detecta una estafa a tiendas de alimentación con el gancho de Covid-19

0

Oviedo 20/05/2020 12:24 h

La Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo ha alertado de una estafa telefónica a cadenas de alimentación, tiendas y supermercados, donde los delincuentes utilizan la crisis del coronavirus como gancho y comunican el falso envío de un material higiénico y sanitario a cambio de una transferencia de 2.500 euros. El Grupo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Guardia Civil ha detectado esta nueva modalidad de estafa que se caracteriza, según el relato policial, porque los delincuentes llaman por teléfono a grandes cadenas de alimentación, supermercados o tiendas simulando ser personal con responsabilidad en la central de la propia empresa. Facilitan nombre y apellidos reales y advierten de que van a recibir material para utilizar en la lucha contra la pandemia, entre otros, cámaras de control de temperatura, y dan un número de control del envío para que ordenen una transferencia bancaria de 2.500 euros para el pago del material.

También han realizado llamadas supuestamente desde la central advirtiendo que van a recibir una inspección de sanidad con motivo del COVID-19 para dar más credibilidad a la necesidad de compra de material higiénico y sanitario. La Guardia Civil asegura que, en otras ocasiones, tratan de obtener del interlocutor nombres de encargados, supervisores y personal de la empresa, para recabar información y utilizarla en otros establecimientos de la cadena, dando de esta manera apariencia de veracidad a la llamada.

La Comandancia de Oviedo ha recomendado que, tras recibir una llamada telefónica en la que se solicitan datos personales, transferencias bancarias o pagos, se verifique siempre mediante llamada directa a los órganos centrales de la empresa y se desconfíe de los medios de comunicación o enlaces facilitados por los interlocutores de esas peticiones. Esta nueva estafa recuerda a otros fraudes que también se han detectado en Asturias, entre los que se encuentran los denominados CEO donde el interlocutor se hace pasar por el directivo de la empresa y contacta con el director financiero o personal con capacidad de transferencia económica para pedirle con la mayor de las reservas y urgencia una transferencia para poder adquirir otra empresa o realizar un pago urgente.

Otro de los fraudes que mayor incidencia se ha registrado en Asturias es el de «man in the middle», donde los delincuentes interceptan las comunicaciones vía correo electrónico entre la empresa y el proveedor, modifican las cuentas bancarias y solicitan que realicen los pagos en las nuevas cuentas habilitadas. En estos casos se recomienda siempre verificar de forma directa con la empresa o directivos las comunicaciones recibidas y ante la duda no realizar las transferencias ni facilitar datos mercantiles o personales. La Guardia Civil ha puesto en marcha un canal de comunicación específico para recibir información sobre fraudes y estafas online con ocasión del estado de alarma donde, a través de la cuenta ciberestafas@guardiacivil.org, los ciudadanos pueden comunicar posibles estafas y ventas fraudulentas relacionadas con la COVID-19 como gancho, informa EFE.