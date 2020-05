¿Saldrá Asturias «en los próximos días» del estado de alarma?

0

24/05/2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este domingo a los presidentes autonómicos que «si nada se tuerce» muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma «en los próximos días» y la totalidad del país recuperará la movilidad a finales de junio o principios de julio. Según han informado a Efe distintas fuentes autonómicas, Sánchez lo ha trasladado así a las líderes territoriales en la videoconferencia que mantuvo hoy y en la que se ha abordado como uno de los temas principales la recuperación del turismo y el proceso de desescalada, en el que todo el país abandona a partir de mañana la fase cero.

Asturias, que mañana entra en la fase 2, es una de las comunidades autónomas con mejor evolución de la pandemia de coronavirus. No obstante, el presidente del Principado, Adrián Barbón, al término del encuentro telemático, ha explicado que se ha posicionado con los presidentes autonómicos que defienden que el estado de alarma «como mínimo» hasta finales de junio para evitar el desplazamiento de personas de otras comunidades autónomas en diferente fase de la pandemia que Asturias.

«El estado de alarma es la norma jurídica que permite que no haya movilidad entre comunidades autónomas en un momento en el que no todos estamos en la misma fase de la evolución de la epidemia. Si el 7 de junio finaliza el estado de alarma, lo que se va a producir es una entrada de personas que vienen de otras comunidades que están en un estadio de la enfermedad y, por lo tanto, puede suponer un riesgo cierto de rebrote», ha indicado.

En este sentido, ha añadido que con este planteamiento piensa en los intereses de Asturias y, por ello, no entiende «que haya gente que, sabiendo que el estado de alarma es la única norma jurídica que hoy por hoy permite controlar esa movilidad, no respalden su continuidad como mínimo hasta finales de junio para equilibrar todos los territorios de España y normalizar la situación».

También ha incidido en que la actual crisis ha demostrado que, al margen del estado de alarma, España carece de una coordinación para responder ante una pandemia de este tipo lo que hace necesario articular una respuesta que garantice una reacción «rápida» y que convierta el actual sistema autonómico «en uno verdaderamente federal».

Así, ha reclamado que se estudie la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública que permita que el Sistema Nacional de Salud no sea sólo «la suma de 17» y que las decisiones que se adopten en la Conferencia Interterritorial no se limiten a ser recomendaciones y puedan tomarse por mayoría, simple o reforzada, y no por consenso. Esa reforma debería garantizar además, a su juicio, que el Estado cuenta con un aparato logístico capaz de garantizar la adquisición de material de protección, médico o quirúrgico dado que los científicos alertan de la posibilidad de que se repitan pandemias como la actual, recoge Efe.

Barbón ha planteado además en la Conferencia de Presidentes la necesidad de que la normativa para la apertura de playas, aunque se haya flexibilizado, modifique el criterio de aforo dado que la situación de los arenales del norte «no es la misma que las del sur». Además, ha reiterado su petición de que el reparto del fondo de compensación por los gastos derivados de la pandemia atienda a la población protegida, al número de pruebas PCR realizadas y no solo a la cifra de positivos para atender así «el esfuerzo sanitario» de cada comunidad y que no sirva para camuflar rebajas fiscales, a la vez que ha pedido definir el papel de las comunidades autónomas en los pactos para la reconstrucción de España.