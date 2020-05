Asturias regresa a la senda de la desescalada del coronavirus: dos positivos y un fallecimiento en 24 horas

0

La Voz de Asturias s.d.m.

25/05/2020 14:39 h

Tras un fin de semana de alerta, tras el repunte de positivos por coronavirus, Asturias regresa a la senda de la desescalada. La actualización diaria de cifras presentada por la Consejería de Salud muestra que, en las últimas 24 horas, se han registrado dos nuevos casos y un fallecimiento. El número de pacientes críticos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene estabilizado en 13 pero ha crecido ligeramente los casos hospitalizados en planta. Dos más a lo largo de la última jornada elevan la cifra total a 42. Por su parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social ha confirmado que tiene dos nuevos casos entre sus residentes y que se le ha notificado otra muerte, de otro usuario, ocurrida el pasado sábado, 23 de mayo.

El balance total desde el inicio de le epidemia refleja que en el Principado se han conformado mediantes pruebas PCR, las más fiables, un total de 2.399 positivos, de los que 1.095 sufrieron complicaciones de salud que obligaron a ingresarlos en planta. De esos 1.095, esa complicación se agravó y tuvieron que pasar a la UCI. Hasta el momento se han confirmado 309 fallecimientos por COVID-19. Esos 309 fallecimientos eran pacientes en los que se había desarrollado la enfermedad y que tuvieron una confirmación precisamente con esos análisis PCR. La mayoría de esos 309, eran usuarios de centros geriátricos, en concreto 205, lo que supone que son seis de cada diez.

Desde la semana, se contabilizan exclusivamente como casos de COVID-19 los confirmados por PCR o por la prueba Elisa, de cuantificación de la carga vírica, pero no por otros test, como los de anticuerpos. Este cambio de criterio implica variaciones en la serie histórica de datos. La modificación no es una decisión del Principado sino que responde en exclusiva al criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad y que trata de homogeneizar la información que recibe de todas las comunidades autónomas.

Los datos del domingo no fueron positivos. El número de diagnosticados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ascendía a 2.397, 20 más que en la jornada anterior. No obstante, los epidemiólogos siempre han insistido que no es importante no poner el foco en un día concreto sino en las tendencias, ya que puede haber múltiples factores que expliquen que una jornada concreta los datos crezcan, desde el incremento de las pruebas al retraso en los resultados. Eso parece haber sucedido en Asturias. Tras los 20 casos del domingo, el lunes amanece solo con dos más. El dato es bueno pero ha sido incluso mejor. Así la semana pasada hubo incluso dos días consecutivos sin nuevos casos.

Lo mismo sucede con la cifra de fallecimientos. La cifra no es del todo negativa, un muerto en las últimas 24 horas, pero Asturias ya ha tenido cuatro jornadas sin lamentar nuevas víctimas por el coronavirus: 30 de abril, 7, 22 y 23 de mayo.

La presión asistencial en los hospitales ha bajado de manera considerable. En total, quedan 55 pacientes ingresados, 13 en la UCI y 42 en planta. Salud ha confirmado que hay pacientes con COVID-19 en plantas y UCIS de los hospitales de Avilés, Gijón y HUCA y que en el plan de transición que está poniendo en marcha el Servicio de Salud del Principado (Sespa) se contempla que se mantengan los mismos hospitales que han tratado a estos pacientes en estas últimas semanas, en caso de que haya rebrote.

La situación mejora en toda Asturias y también las residencias de mayores. El balance global tiene mucho peso en las cifras totales pero, a día de hoy, solo quedan 13 casos activos en residentes y cuatro entre trabajadores. La epidemia ha afectado a un total de 68 centros pero en la actualidad solo hay positivos vinculados a ocho establecimientos. Los otros 60 restantes ya están libres de la enfermedad. Los dos centros con más casos son el asilo de Pola de Siero, con cuatro, y el CPR Naranco, con otros cuatro. Ha habido 205 fallecimientos de los 662 residentes que han padecido el coronavirus. 444 ya han recibido el alta. Entre los profesionales, se confirmaron con PCR un total de 235 casos de los que 231 ya están recuperados. No ha habido ninguna víctima mortal entre los trabajadores.