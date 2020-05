Descontar seis metros desde la orilla para calcular el aforo de una playa irrita al sector hostelero asturiano

Solicita al Gobierno que no se tome como único modelo el del Mediterráneo cuyos arenales «nada tienen que ver con los del Cantábrico»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido este sábado «desdramatizar» el debate sobre las condiciones para la apertura de las playas al entrar en la fase 2 de la desescalada dado que en la mayoría de los arenales de la región no se dan problemas de aglomeraciones que impidan cumplir las medidas de seguridad obligatorias ante la pandemia.

En una rueda de prensa ofrecida en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribadesella, que hoy abría sus puertas al igual que lo irán haciendo en próximos días el resto de equipamientos culturales, Barbón ha pedido, no obstante, que no se tome como único modelo el de las playas del Mediterráneo «que no tienen nada que ver con las del Cantábrico», informa Efe.

