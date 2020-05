Así entra Asturias en la Fase 2

0

25/05/2020 11:29 h

Asturias ha entrado hoy en la Fase 2, tras una quincena de desescalada en la tímida apertura de franjas y salidas a la calle con muchas llamadas a la alerta para evitar cualquier rebrote de contagios. No se han producido y, desde hoy aumentan considerablemente las posibilidades de disfrutar del exterior. Muchos locales de la hostelería que no habían abierto en la fase anterior levantaron la persiana ya este lunes al ampliarse la restricción hasta el 40% del aforo aunque todavía no puede servirse en el interior.

Con los primeros rayos de sol, los más aventurados bañistas ya se atrevían a probar las olas en la playa de San Lorenzo de Gijón. Los territorios que pasan este lunes 25 de mayo a la fase 2 de la desescalada, y que abarcan al 47 por ciento de la población española (22 millones de habitantes), pueden abrir las piscinas con un aforo del 30 por ciento, así como el tránsito, permanencia y baño en las playas. Sin embargo, en Asturias ha sido un tema de profundo debate ya que las playas de la comunidad, en algunos casos, son muy pequeñas y su acceso depende de las mareas. El Principado ha insistido en que su apertura no es oblogatoria y que depende de las competencias municipales.

Según publicó el sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas recreativas, quedando permitido el acceso a las mismas por parte de cualquier persona.

El aforo máximo permitido será del 30% de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad de dos metros entre usuarios. La Orden del Ministerio de Sanidad del 16 de mayo establece que, en caso contrario, se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la distancia de seguridad; según recogió EFE.

Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

En los negocios de la hostelería fueron muchos los propietarios que se esperaron a esta nueva fase, a la dos, para la reapertura, donde se permite utilizar el 40% del aforo aunque todavía sólo en las terrazas.