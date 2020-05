Salesas reabre al 20% de clientela: los ovetenses cruzan pero no compran

0

25/05/2020

Asturias ha entrado en la fase 2. Una de las grandes ventajas de aquellos ciudadanos que viven en provincias en esta fase intermedia es que ya podrán acudir a los centros comerciales para realizar sus compras. El centro comercial Salesas, en plena calle del Nueve de mayo, vuelve a abrir tras más de dos meses con la persiana bajada. La calle parece completamente diferente a la realidad que se vivía hace apenas una semana, ya que ahora son muchos los camiones y furgonetas de reparto que se acumulan en la entrada. En torno al 80% de las tiendas del centro han abierto sus puertas hoy, pero a primera hora de la mañana, la afluencia de gente era «floja». «El centro comercial es una calle más de Oviedo: la gente cruza pero en tiendas no llegamos al 20% de clientela», explica Anselmo Fernández, gerente del centro comercial.

Las entradas al centro comercial y las salidas están marcadas con pegatinas de flechas azules y rojas, ya que los clientes tienen que acceder al centro por las puertas de su derecha para no coincidir ambos sentidos en la misma zona. Nada más acceder al centro comercial se encuentra una mesa con desinfectante. Además, varios carteles rojos en el suelo recuerdan que la distancia de seguridad es de 2 metros. Las barandillas de las escaleras mecánicas y la rampa no se puede tocar. Allí, se encuentran recordatorios para que las viejas costumbres de los clientes no tengan cabida en la nueva normalidad.

A pesar de que la primera hora el tránsito de personas no ha sido muy alto, Fernández confía en que «va a ir viniendo más y más gente. Ahora mismo no conocían los horarios ni nada, poco a poco voy notando más normalidad». Al igual que Fernández, María Dolores Arenas, encargada de la tienda Décimas, cree que poco a poco, y a medida que la gente note que el centro es seguro, irá aumentando la cantidad de clientes. Esta tienda es un ejemplo de aquellos locales de menos de 400 metros cuadrados que si hubieran estado ubicadas al otro lado de la calle, fuera del centro comercial, llevarían dos semanas abiertas al público.

Ahora, el aforo está en 17 personas, aunque aseguran que no permitirán llegar a esa cifra para «no estar apurados». Entre las medidas del establecimiento en concreto, los probadores permanecen cerrados, para su uso ha de solicitarse a las empleadas para limpiar la zona, dejar pasar al cliente y volver a desinfectar. En cuanto al calzado, tiene que probarse con bolsas y si se trata de una devolución el producto pasará una cuarentena de 48 horas. Esta cuarentena también la tiene que pasar la ropa.

Aseos y ascensores

Todas las plantas del centro comercial tienen control de afluencia con puntos de desinfección e información sobre el uso de mascarillas y la distancia de seguridad. Además, quien quiera utilizar los aseos tendrá que esperar para acceder en solitario a ellos, pues se mantienen limitados a una persona exclusivamente y se desinfectan tras la salida. Los ascensores, por su parte, están vigilados por cámaras de seguridad y su aforo es de cuatro personas, teniendo prioridad las embarazadas, los ancianos, los carritos de bebé y las personas con diversidad funcional.