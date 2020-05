Asturias ya tiene su propia guía en el prestigioso catálogo Lonely Planet

El periódico norteamericano incluye al Principado entre los destinos a visitar en 2020

Sólo pone una pega. Quizá comas demasiado. The New York Times incluye Asturias como uno de los destinos que se debe visitar en este 2020. La publicación, que cada año recomienda a sus lectores un listado con 52 propuestas, habla del parque nacional de los Picos de Europa, los castros celtas, los restos de las minas de oro romanas, la Senda del Oso y del centro cultural Oscar Niemeyer de Avilés. Destaca la calidad de la cocina, tanto en establecimientos tradicionales de guisanderas como el Llar de Viri o el dos estrellas Michelin de Nacho Manzano, Casa Marcial. Este año, además, Oviedo será la capitla mundial del queso. Otro aliciente para no esperar más tiempo antes de organizar unas vacaciones.

