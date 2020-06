Tres muertos por coronavirus en Asturias y cero en España, ¿cómo es posible?

0

La Voz de Asturias s.d.m.

01/06/2020 21:38 h

La última actualización estadística sobre el coronavirus publicada por el Gobierno del Principado añade tres víctimas mortales. Sin embargo, el balance del Ministerio de Sanidad lanzado unas horas después no suma ni un solo fallecimiento en toda España. ¿Cómo es posible esta disparidad en las cifras que, como mínimo, sorprende? La Consejería de Salud indica que en cualquier estadística epidemiológica la importante son las series temporales y no el día a día, ya que los datos siempre hay que revisarlos, contrastarlos y depurarlos, para que no haya duplicidades ni se sumen cosas diferentes. Garantiza que no se pierde ningún deceso y que lo único que sucede es que se pueden contabilizar en fechas distintas. El ministerio, por su parte, ha reconocido que es posible que los datos no cuadren, puesto que realiza «una validación individualizada de los casos».

¿Qué dicen entonces hoy, 1 de junio, ambas estadísticas? La de Sanidad, es decir, la que pasa el Gobierno central señala que en Asturias desde el inicio de la epidemia se han registrado un total de 2.425 positivos, comprobados con pruebas PCR o test Elisa, no con test de inmunidad. Esto supone que se han notificado dos casos nuevos en las últimas 24 horas. El número de fallecimientos se eleva a 310, solo uno en la última semana.

En cambio, la facilitada por el Principado coincide solo en parte. También notifica 2.425 comprobados mediante PCR o test Elisa pero no con las pruebas rápidas. Sanidad dice que son dos más que en la jornada anterior. Para el Ejecutivo asturiano es solo uno más, ya que el domingo ya había notificado 2.424 casos. Esta es, por tanto, la primera discrepancia. Tampoco coinciden los muertos. Asturias contabiliza 315 frente a los 310 del ministerio. Por tanto, cinco más. La evolución tampoco casa. Nuevamente el ministerio indica que en Asturias, en la última semana, se ha producido un único deceso. Sin embargo, en la estadística diaria facilitada por la Consejería de Salud, en ese mismo periodo temporal, en los últimos siete días, desde el martes 26 de mayo, ha anunciado seis fallecimientos.

Esto no tiene nada que ver con lo ocurrido a partir del 19 de mayo, en el que hubo un cambio de criterio anunciado con antelación tanto por el Ministerio de Sanidad como por la Consejería de Salud. Entonces, el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, explicaba que se habían producido modificaciones en los indicadores «para mejorar la vigilancia epidemiológica en las fases de transición». Esto supuso un cambio en el envío de datos. Se dejaron de remitir a las ocho de la tarde y pasaron a mandarlos a las 12 de la mañana, con toda la información del día anterior. Cada comunidad autónoma empezó a enviar datos diarios y también series semanales. Desde entonces, solo se mandan confirmados con PCR o Elisa y no por anticuerpos, como se hacía antes, al considerar que son los más fiables.

Cofiño ha explicado qué supuso aquel cambio para las estadísticas asturiana. Hasta entonces, el Principado había notificado todos los casos hospitalizados como COVID-19, tanto los confirmados como sospechosos. Los sospechosos eran aquellos pacientes que tenían una sintomatología clínica «muy sugerente», lo que supone que sus síntomas cuadraban a la perfección pero que su PCR era negativa, incluso tras varias repeticiones. Posteriormente, alguno de estos casos se pudo confirmar con test de anticuerpos pero otros siguieron siendo negativos. Estos casos se manejaron como los confirmados y se añadieron a las estadísticas. Desde el 19 de mayo, estos casos sospechosos no cuentan. Hasta entonces, Asturias tenía unas cifras de hospitalización altas con respecto al resto de regiones. Con esa modificación se depuraron las estadísticas y los datos quedaron de una manera más pareja al resto de territorios. El día 19 no se dieron, por tanto, casos nuevos, ya que era un punto de inflexión y los números no eran comparables, ni en la actividad de las UCIS ni tampoco en los ingresados en planta en los hospitales.

Exactamente lo mismo sucedió con los muertos, explicó entonces Cofiño. Ya solo se notificaban los de PCR, por lo que el número total de víctimas bajó. El director general explicó que esa necesidad de afinar utilizando solo PCRs tenía una razón de ser. Se empezaba a realizar así para tener como parámetro de medida la técnica más precisa y la más homogénea para todas las regiones, ya que «permite comparase lo más posible en el proceso de desescalada». Esto se aplica únicamente a vigilancia epidemiológica, a los números. Pero Cofiño ha explicado que los hospitales y todo el servicio sanitario asturiano siguen manejando como sospechosos los casos con la sintomatología compatible.

El balance del ministerio

Con todas explicaciones sobre la mesa, el Ministerio de Sanidad ha informado por primera vez hoy, 1 de junio, desde que estallara la pandemia de que ninguna persona ha muerto con coronavirus en las últimas 24 horas en España, con lo que el cómputo total de víctimas sigue siendo de 27.127 y en las última semana 35. La administración ha recordado que se cumple una semana de vigencia del nuevo sistema de recopilación de datos «para obtener una información individualizada de cada caso en las comunidades, corregir series y eliminar duplicados», recoge EFE. El ministerio ha estado avisando de que aún se está realizando «una validación individualizada de los casos, por lo que puede haber discrepancias» respecto a días previos, tanto de los positivos como de las hospitalizaciones, ucis y fallecidos.