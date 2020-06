«Hay que crear una Asturias en la que se pueda vivir y que retorne el talento»

0

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Asturias 13/06/2020 05:00 h

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Ignacio Calviño, considera que los autónomos han quedado en muchos casos desprotegidos por los gobiernos nacional y regional. Cree, asimismo, que el apoyo de los gobiernos locales al comercio de barrio ha de continuar, así como el acceso al crédito y el alivio de tasas para los emprendedores.

--Por la COVID 19, la de 2020 ha sido una edición especial de los premios AJE o, más bien, de los ‘No premios AJE’, que se han pospuesto. ¿Cómo la ha vivido?

--Siempre hacíamos los Premios AJE en el mes de octubre o noviembre y este año decidimos adelantarlos al 20 de mayo, pero la situación actual de emergencia nos impidió realizarlos. Por eso decidimos hacer un pequeño guiño a esta fecha, para remarcar el compromiso que tanto AJE Asturias como el Ayuntamiento de Avilés tenemos en que, en cuanto sea posible llevar a cabo una nueva edición de los premios en condiciones seguras, los celebraremos allí. No sabemos la nueva fecha, esperamos que sea en lo que queda de año si es posible. Para celebrar de alguna manera esta fecha decidimos trasladarnos al Centro de Empresas La Curtidora en Avilés, que también en este año celebra su 25 aniversario, y hacer desde allí una entrevista en directo contando además con Manuel Campa, el concejal de desarrollo urbano y económico de la ciudad, en la que hacer un breve resumen sobre lo que hemos estado haciendo durante el estado de alarma y nuestros objetivos a corto plazo. La sensación fue agridulce, porque no cabe duda de que nos hubiera gustado que ese día estuviésemos juntos celebrando una nueva edición de los premios, pero también el poder hacer de alguna manera algo especial es gratificante.

--En ese contexto aprovechaba para reivindicar los proyectos ‘made in Asturias’. ¿Es esta la oportunidad de que las instituciones prioricen la apuesta por las empresas asturianas?

--Desde AJE Asturias siempre hemos apostado por el talento asturiano. Ya el año pasado en las reuniones que tuvimos con los grupos que se presentaban a las elecciones regionales articulábamos nuestras peticiones bajo el lema Diseña tu futuro, vive en Asturias, porque en la región hay una cantera de talento muy buena, tanto trabajando aquí como fuera, y creemos que hay que apostar firmemente por crear una Asturias en la que se pueda vivir y que también retorne el talento.

--También ha pedido que los Ayuntamientos den facilidades al castigado pequeño comercio, ¿de qué tipo?

--Creemos que es necesario que los gobiernos locales apoyen el pequeño comercio de barrio con medidas como las ayudas de emergencia y al alquiler de locales, asesoramiento en su transformación digital, ayudas a la modernización y adaptación de los comercios a las nuevas exigencias sanitarias, bonificación a la generación de empleo en los meses posteriores a la implantación de la nueva normalidad, la puesta en marcha de iniciativas que dinamicen la actividad en los barrios. También solicitamos la flexibilización, reducción o supresión de tributos y tasas locales y que exista una relación entre las ayudas de carácter social y su gasto en el comercio local, para que estas ayudas retornen en la actividad económica local.

--¿Qué medidas van a trasladar a Gobierno del Principado y oposición para la reactivación económica?

--En realidad desde que comenzó la crisis sanitaria venimos teniendo contacto constante con los grupos políticos asturianos, la misma semana en que se declaró el estado de alerta solicitamos una reunión con el Presidente del Principado de Asturias, que al final mantuvimos con el director general de comercio y emprendimiento. También nos reunimos con todos los grupos políticos con representación en la Junta General que se acercaron a nosotros para escuchar las necesidades de los jóvenes empresarios y empresarias asturianas y conocer las medidas que consideramos necesarias. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la cuantía de la ayuda regional dedicada a autónomos y su extensión a los que sufran graves pérdidas por la crisis; la compensación por parte del Gobierno Regional del pago de cuotas a la Seguridad Social devengadas durante el estado de alarma; la agilización y simplificación de la tramitación de los ERTEs de fuerza mayor y la concesión de este tipo de ERTEs a empresas que sufran graves pérdidas por la crisis; la agilización del pago de facturas de las Administraciones Regionales y Locales; la elevación del techo de gasto de los ayuntamientos; la condonación del pago de tributos regionales y la eliminación o agilización de los trámites para crear nuevas empresas o que los créditos avalados por Asturgar SGR se emitan a tipo de interés 0% haciéndose cargo de cubrir los costes básicos de emisión de las entidades financieras que emitan dichos créditos

--¿Hay muchos hogares en los que no se está recibiendo el dinero de los ERTEs?

--Sí, aunque el porcentaje sobre el total de ERTEs no sea elevado supone una cantidad de hogares muy importante que por un motivo u otro llevan sin cobrar dos meses, lo que les pone en una situación económica comprometida, ya que muchos dependen de esta prestación. A pesar de esta situación hay que matizar que no se puede demonizar ni a las empresas ni a las asesorías, que están llevando un ritmo de trabajo frenético para sacarlos todos adelante y de los que no depende esta situación.

--¿El teletrabajo ha llegado para quedarse o, al menos, para popularizarse más?

--Hace tiempo que el teletrabajo convive con nosotros, pero es cierto que hasta que no ha sido más una obligación que una opción lo hemos visto como algo más lejano para la mayoría de las empresas, quizás reservado sobre todo a aquellas del ámbito tecnológico con empleados repartidos a nivel mundial trabajando desde sus casas. Este aislamiento nos ha demostrado que es posible instaurarlo en un abanico mayor de empresas y que funciona.

--AJE ha desarrollado iniciativas en esta línea, como RedConecta, que ofrece formación online o diferentes charlas de PildorAJE a través de la red, ¿verdad?

--Igual que el teletrabajo ha llegado para quedarse, la teleformación también es una tendencia al alza, muy necesaria además. Por eso, desde AJE, adaptamos nuestros proyectos a esta nueva necesidad. RedConecta es un programa subvencionado por el Ayuntamiento de Gijón para fomentar la empleabilidad, el emprendimiento y la adaptabilidad de los ciudadanos de esta localidad a las condiciones del mercado laboral que ya teníamos en marcha a principios de año y que hemos reformulado para seguir prestando un servicio que aporte valor a los usuarios, en este caso a través de talleres online. En el caso de PildorAJE, esta iniciativa surge para dar visibilidad a nuestros asociados en forma de vídeos cortos en los que presenten su empresa y además aporten a la comunidad una serie de consejos relacionados con su área de actuación. AJE es una asociación transversal y nadie mejor que nuestros propios asociados para aportar conocimiento en diferentes áreas. Por otro lado, también se desarrolla la parte de Pildoraje Expertos, en los que figuras relevantes de diferentes sectores aportan su conocimiento, experiencia y visión sobre la situación actual, los retos y oportunidades… Contamos ya con Julio Bruno, CEO de Time Out; Clemente Cebrián, cocreador de El Ganso; Antonio Magraner, vicepresidente de CEAJE y secretario general permanente de FIJE; Edén Jiménez, dueño del Secreto a Voces en Oviedo; el doctor Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega; Carlos Fernández Guerra, director digital y social media en Iberdrola, o Cristina Velasco, cofundadora de la empresa Anaquiños de Papel. Además de estos proyectos, también adecuamos otros que tenemos en marcha a la nueva realidad, como nuestras actividades dentro del Proyecto Oviedo Emprende o el proyecto Gijón Punto y Encuentro.

--Una de las medidas que AJE planteó ante la crisis fue la suspensión de la cuota de autónomos en función de la situación de la alarma. ¿Han tenido los trabajadores por cuenta propia suficientes apoyos en este escenario?

--No, y es muy necesario que se trabaje en este sentido para conseguir que las ayudas lleguen y realmente apoyen a los autónomos y pequeñas empresas. Se necesitan medidas que faciliten el acceso al crédito, que no se asfixie a los autónomos a base de impuestos, que se amplíe la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del estado de alarma, y que las ayudas realmente lleguen a todos los sectores de actividad. Aún no entendemos las ayudas que el Principado puso en marcha, a las que una parte muy pequeña de los autónomos y autónomas asturianas pudieron acceder, discriminando y desprotegiendo a la mayoría.

--¿Esta crisis cree que va a suponer una puesta en valor de lo local en la economía?

--No sabemos lo que va a pasar, pero sí nos gustaría que se continuara con la tendencia que nos ha dejado de alguna manera la crisis y el confinamiento, de conocer mejor y hacer gasto en comercios y empresas de nuestros barrios, de apoyar el comercio local, que ha demostrado estar al pie del cañón y seguir trabajando para que la cadena de abastecimiento y servicios no se detuviera en ningún momento.