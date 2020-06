Tráfico extrema los controles en la conexión a otras provincias y el acceso a Covadonga

Delegación del Gobierno refuerza la presencia en vías limítrofes pero no nota una presencia significativa de vehículos. Otras comunidades del norte registran el mismo miedo al «foráneo»

La Guardia Civil de Tráfico no ha detectado la entrada de vecinos de regiones limítrofes durante la desescalada, más allá de aquellos que tienen autorización para hacerlo, por motivos laborales o personales. No obstante, el procedimiento es claro. Cuando los agentes localizan a personas que se están saltando el estado de alarma y pasando de una comunidad a otra, los interceptan, denuncian y devuelven a su lugar de origen. La guía orientativa que el Ministerio del Interior remitió a la Delegaciones del Gobierno detallando las sanciones que acarrea cada infracción recoge que realizar un desplazamiento no permitido para acudir a una segunda residencia puede costar hasta 1.500 euros.

Seguir leyendo