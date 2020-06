IU pide al Gobierno que aclare si se podrán celebrar «fiestes de prau»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias la voz

redacción 07/06/2020 12:13 h

La portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Ángela Vallina, ha registrado en el parlamento asturiano una pregunta dirigida al Gobierno asturiano sobre si van a poder celebrarse este verano fiestes de prau. «¿Qué previsiones tiene el Consejo de Gobierno en relación con la posibilidad de que se puedan desarrollar las fiestas de verano en nuestra Comunidad Autónoma, en especial las tradicionales romerías y fiestes de prau, en el marco del proceso de desescalada de la emergencia sanitaria por COVID-19?», es el texto de la pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Asturias entra este lunes en la denominada fase 3 del plan para el desconfinamiento. El presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón insistió este sábado en que no tenía previsto pedir avanzar el paso a la denominada nueva normalidad, por lo que Asturias estará en la mencionada fase hasta, al menos, el día 21 de junio. A partir de este lunes, según las normas fijadas por Sanidad, los bares de ocio nocturno y discotecas ya pueden abrir al público, siempre que no superen un tercio de su aforo. Eso sí, las pistas de baile no podrán usarse.

Las fiestas de prau, muy populares en el verano asturiano, se celebran al aire libre siempre que el tiempo lo permita. Las comisiones organizadoras trabajan durante todo el año para reunir fondos y sacarlas adelante en los distintos puntos de Asturias. Suelen contar con concursos, comidas multitudinarias, barras atendidas por los vecinos de la zona en cuestión y verbenas con orquestas reconocidas. Es común que duren un fin de semana entero. Eventos multitudinarios que son protagonistas del verano asturiano, como el Descenso del Sella, considerado como la «gran fiesta de Asturias», ya han sido cancelados por la crisis sanitaria. En otros lugares se ha optado por mantener el evento, pero con limitaciones.

Es el caso de la fiesta de San Antonio, en Infiesto (Piloña), que se celebra este sábado 13 de junio. La organización avisa que tendrá que usarse mascarilla y mantener distancias. Contará con una sesión vermut con música en la plaza del ayuntamiento. Pero en el programa no aparece verbena alguna por la noche.