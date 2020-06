Barbón lamenta que Madrid crea mucha veces «que la política empieza y acaba allí»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias la voz

redacción 17/06/2020 17:23 h

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha lamentado que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid crean muchas veces «que la política empieza y acaba allí» y ha reiterado su defensa de la necesidad de que se hubiera seguido restringiendo la movilidad desde las comunidades que no alcanzaron la fase 3 de la desescalada. En su respuesta a una pregunta de Vox en el pleno del parlamento asturiano, Barbón ha incidido en la defensa que hizo en la última Conferencia de Presidentes junto a su homólogo gallego Alberto Núñez Feijoo de que se modificara la Ley General de Sanidad para tener la posibilidad de regular la movilidad entre territorios sin recurrir al estado de alarma.

Tras recordar que el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha calificado de «absurdos» y «catetos» los discursos que alientan una supuesta «madrileñofobia» tras el coronavirus, Barbón ha incidido en que, cuando el domingo se levante el estado de alarma en toda España, se incumplirá el plan de desescalada en las comunidades que, sin pasar por la fase 3, tengan movilidad plena. «Nuestro objetivo era salvar vidas porque Asturias tenía todas las posibilidades de perder al tener la población más envejecida y muchas personas con patologías pulmonares por su actividad industrial», ha señalado ante las acusaciones del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, de usar el mando único que tiene desde el 8 de junio para ser aún más restrictivo que el Gobierno central.

Para Blanco, el decreto que devolvía el control sobre la desescalada a las comunidades convirtió a Barbón en el presidente con más poder del periodo autonómico y lo ha usado para mantener encerrados a los asturianos y convertir al Principado en «una isla» durante el próximo fin de semana dentro de la cornisa cantábrica al no autorizar la movilidad con Cantabria y Galicia. «Ahora no es sólo un estorbo para los asturianos, lo es para toda la cornisa cantábrica», ha apuntado tras reprochar a Barbón que «presuma» de resultados sanitarios, pese a que el confinamiento no evitó las muertes en espacios cerrados como las residencias de ancianos, y que a la vez haga que Asturias sea la última comunidad en recuperar la movilidad.

La gestión del mando único en Asturias se limita, según Blanco, a un decreto «de dos cuartillas» que se asemeja «a una homilía de obispo franquista» ya que prohíbe la apertura de discotecas -«debe pensar que nos arrimamos mucho»- y recomienda «de forma caprichosa» no fumar en las terrazas con lo que actúa de forma «sumisa» ante el Gobierno central. «No vamos a consentir que nos confinen más veces sin ningún criterio ni vamos a volver a tolerar que se nos trate como a un rebaño por una decisión que solo le beneficia a usted», ha señalado el portavoz de Vox, del que Barbón ha afirmado que lo que le gustaría ser es gobernador civil con Franco, «que esos sí que mandaban».

A su juicio, y tras asegurar que no tiene «ningún propósito» de encerrar a Blanco, el presidente asturiano ha incidido en que el 1,6% de tasa de prevalencia del coronavirus en Asturias, uno de los más bajos de España, refleja que la política aplicada en la región «ha funcionado» frente a la de los gobierno de Trump, Bolsonaro o Boris Johnson, «que ahora se la tuvo que envainar tras provocar en el Reino Unido la caída del PIB más importante de toda Europa», según informa Europa Press.