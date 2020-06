La Junta General rechaza investigar por separado la epidemia del coronavirus en los geriátricos

0

17/06/2020 14:34 h

El parlamento asturiano no investigará de forma aislada la gestión llevada a cabo por el Gobierno asturiano sobre los geriátricos del Principado desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus. La mayoría de la Cámara considera que será objeto de análisis en la comisión especial de estudio de la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19 que se acaba de constituir. La propuesta, que había sido planteada por el Partido Popular, con el objetivo de «depurar responsabilidades» ante las «mentiras» del Gobierno regional sobre este asunto, concitó el apoyo de Ciudadanos, Vox y Foro y el voto en contra de socialistas, Podemos e Izquierda Unida. La creación de esta comisión había sido solicitada por los populares el pasado 13 de abril y fue objeto hoy de debate y votación en el pleno de la Junta General del Principado dado que el PSOE había mostrado desde el principio contrario a su puesta en marcha.

Según la popular Reyes Fernández, dado que el 71 por ciento de los muertos por coronavirus en Asturias eran residentes en centros de mayores, debería hacerse un diagnóstico real de la gestión llevada a cabo por el Gobierno socialista de Adrián Barbón para conocer los errores y depurar responsabilidades. La pandemia había dejado en Asturias hasta ayer, 16 de junio, 332 fallecimientos, 226 de ellos en algunas de las más de 220 residencias de ancianos que hay en la región en las que 681 usuarios de 69 centros contrajeron el virus. Para la parlamentaria del PP, el Gobierno no sólo mintió a la hora de hablar del material que hizo llegar a esos centros y sobre las pruebas realizadas a los profesionales, sino que no fue equitativo con los distintos centros y no hizo un control efectivo sobre ellos.

Vox sumó sus dos votos a los del PP porque, según la diputada Sara Álvarez, el sistema ha fallado y ha habido una gestión irresponsable que ha derivado en tragedia que, por lo tanto, hace falta aclarar lo más posible. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha criticado el exceso optimismo trasladado desde el Gobierno de Adrián Barbón respecto a la gestión de las residencias de asturianas, en las que, en su opinión, se ha producido una «situación pavorosa» que sí debe ser objeto de una investigación específica, pero que no debe ser utilizada como un arma arrojadiza. Desde Ciudadanos, Luis Fernández ha advertido de que una comisión de estudio y otra de investigación son dos temas distintos que tienen un tratamiento diferente en la Cámara y que por lo tanto, tiene cabida tanto la que promovió la formación naranja sobre la gestión de la COVID-19 como la defendida por los populares, a los que dio su apoyo tras advertir de que no quería con ello «ni circos mediáticos ni juicios paralelos».

Por contra, el diputado de Podemos Rafael Palacios, que ha criticado los recortes en dependencia y la privatización de las residencias, ha apostado por conseguir consensos en torno a la pandemia, «y no por ser cómplices de intentos de empozoñar la vida política y sacar tajada del dolor». Tras aclarar que las residencias de ancianos ya van a ser objeto de investigación en la comisión de estudio, el diputado de IU Ovidio Zapico ha situado la iniciativa del PP dentro de una estrategia del partido a nivel nacional con la que quieren abrir un bote de humo para intentar tapar con él lo que ha ocurrido en la comunidad de Madrid.

La socialista Dolores Carcedo ha coincidido en que hay una estrategia popular que solo pretende tapar la gestión del PP en Madrid y desgastar al Gobierno asturiano para sacar «un ramplón rédito político» cuando en Asturias no hubo líneas rojas para el tratamiento de ancianos y residentes de geriátricos, como sí pasó en la capital del país. Carcedo ha acusado también a Ciudadanos de «jugar un papelón» por haber apoyado la propuesta del PP en lugar de defender la comisión de estudió que impulsó ese grupo junto a IU y que preside su compañera de grupo, Laura Pérez.

A comienzos del próximo mes de julio comenzarán a celebrarse las 51 comparecencias solicitadas por los grupos ante esta comisión especial de estudio de la gestión de la crisis sanitaria, social y económica que analizará además las 128 solicitudes de información requeridas por las siete formaciones presentes en la Cámara asturiana. La comisión se centrará, en primer lugar, en la sanidad y residencias de ancianos y continuará con otros dos bloques de trabajo: derechos sociales y ayudas empresariales.