Langreo cancela El Carbayu

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias la voz

redacción 24/06/2020 16:43 h

La misma semana que la Sociedad de Festejos de Pola de Siero anunciaba que El Carmín de La Pola no se llevará a cabo en su 324 aniversario, Langreo toma una decisión en la misma línea: El Carbayu también se suspende. Estas dos romerías se suman así a la, cada vez más larga, lista de cancelaciones en las que ya están grandes citas veraniegas como el Xiringüelu, el Descenso del Sella o El Carmín. Además, los festivales Riverland, en Arriondas, y El Prestosu Fest, en Cangas del Narcea, también han cancelado sus segunda y quinta edición, respectivamente.

La noticia llega tras la reunión entre el presidente de la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de El Carbayu, Julio González, y la alcaldesa, Carmen Arbesú. «Suspendemos las fiestas con todo el dolor de nuestro corazón, pero no se dan las condiciones sanitarias para organizarlas de una manera normal y segura. Cancelarlas es lo más prudente que podemos hacer», señaló González. La regidora, por su parte, lamentó la pérdida de la fiesta que agrupa a todo el municipio, pero estuvo de acuerdo en que existen motivos para tomar esa decisión. «Por su forma y su orografía, los alrededores de la ermita no permiten las medidas de distanciamiento social. No podemos correr el riesgo de reunir a centenares de personas y ver rebrotes del virus», apuntó Arbesú.

La suspensión de las fiestas significa que la tradicional corderada al aire libre que reúne a los romeros no se celebrará este año. Y es que el día 8 de septiembre, día de Nuestra Señora de El Carbayu, patrona del municipio, es un día que tienen marcado en el calendario todos los langreanos. Este año la explanada contigua al santuario barroco no recibirá, entre los aplausos de todos los vecinos, a los Langreanos de Honor que reciben el reconocimiento de las autoridades locales. A pesar de no celebrarse, sí estará abierto, con todas las medidas de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias, el bar del centro social, única fuente de ingresos para Festejos en 2020.

Se mantienen los actos religiosos

A falta de actos laicos y municipales, lo que sí conservará El Carbayu es la festividad religiosa. La novena empezará el día 30 de agosto y durará hasta el 7 de septiembre con misas por la mañana y por la tarde, a las 6.30 y a las 18.30 horas. El día 8, la jornada de la fiesta, se celebrará la misa mayor a las 13.00 horas. De igual manera, si las circunstancias lo permiten, se mantiene la procesión con la imagen de la Virgen acompañada por una banda de gaitas. En el interior del templo, cuyo aforo estará limitado al 75% del máximo habitual, será obligatorio el uso de mascarillas. El coro actuará con una separación de 1,5 metros entre sus miembros y de cuatro metros con el público.