Pedro Leal lleva a los tribunales su expulsión de Foro

03/07/2020 12:46 h

El diputado de Foro Pedro Leal ha presentado una demanda contra la decisión de la dirección de su partido de expulsarle de la formación que presidió al considerar «ilegítima» a la Comisión Directiva liderada por Carmen Moriyón a la que acusa de haber adoptado esa medida desde la más absoluta «arbitrariedad».

Según ha señalado Leal en rueda de prensa, su demanda se unirá a al menos otras cinco presentadas por dirigentes críticos con la actual dirección y adscritos a la corriente que lidera el también expresidente del partido, Francisco Álvarez-Cascos, también expulsado de Foro y contra el que han presentado una querella por apropiación indebida y administración desleal.

«No hay precedentes en la política española o asturiana de expulsiones de militantes o cargos públicos por defender la ideología fundacional de un partido político, por respetar sus estatutos o por cumplir el programa electoral en las instituciones», ha señalado el parlamentario forista, que ha acusado a Moriyón de cesar a los miembros de Foro que no comparten su intento «de modificar la esencia del partido y obtener fraudulentamente una mayoría ficticia».

Leal ha señalado que no se plantea dejar su escaño -«yo no me he movido, son otros los que traicionaron la ideología y el programa»- y que desconoce si el partido ha tomado alguna iniciativa en la Junta General tras su expulsión, que conllevaría la disolución del grupo parlamentario y la adscripción de sus dos diputados al mixto con la consiguiente reducción de medios económicos.

A su juicio, tanto su expulsión como la de otros dirigentes como Álvarez-Cascos obedece a una campaña «de laminación» a partir de las acusaciones de utilizar de forma fraudulenta los fondos del partido y ha asegurado que la etapa previa a Moriyón las cuentas se aprobaban «de forma escrupulosa» y eran ratificadas «sin salvedades» por el Tribunal de Cuentas.

«Recibieron un partido saneado con 180.000 euros en la cuenta bancaria y, nueve meses después, tenían un endeudamiento de 350.000 euros», ha apuntado tras asegurar que el objetivo de la presidenta y de su secretario general y compañero de escaño de Leal, Adrián Pumares, es «convertir a Foro en la segunda marca de la FSA» y conducirlo a la «irrelevancia» como partido.

En relación con la querella presentada por la dirección de Foro contra Álvarez-Cascos, por la que deberá declarar en el juzgado el próximo 23 de septiembre, Leal ha asegurado no conocer «a nadie que haya aportado tanto al bienestar de los asturianos» como el exministro de Fomento.

«Cuando se ponga en marcha el AVE o el Metrotrén nos acordaremos de él», ha apuntado Leal tras preguntarse «en qué han contribuido Pumares o Moriyón» al progreso de Asturias.

Foro presentó la querella contra Álvarez-Cascos a raíz de una auditoría externa en la que se denuncian distintas irregularidades y en la que se le achacan ingresos de más de 1,2 millones de euros en sueldos y gastos que pasó al partido que él promovió en 2011.

La querella va a acompañada de numerosas de facturas y contratos de su esfera personal que supusieron para la formación un coste superior al millón de euros para abonar zapatos para sus hijos, videojuegos, tasas de licencia de pesca, llamadas de teléfonos de su familia o estancias en hoteles en viajes particulares; informó EFE.