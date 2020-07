Se salta dos cursos y es el mejor de selectividad: la historia de Jesús Mohandsalah

La Universidad amplía las sedes para mantener la distancia de seguridad de los casi 5.000 estudiantes que se examinan. El Palacio de los Deportes de Oviedo y La Laboral congregarán a 600 matriculados. Se extreman las medidas de seguridad

Habrá turnos de entrada diferentes, que se han comunicado a cada instituto y colegio. Los alumnos tendrán que organizarse en filas para acceder por la puerta exacta que les corresponde, siempre con mascarilla, salvo prescripción médica que lo desaconseje. Se pasará lista para entrar en el aula y, como siempre, se deberá llevar el DNI y la hoja de inscripción. Nadie podrá abandonar el espacio hasta que haya transcurrido media hora. Deben llevar pañuelos desechables como medida preventiva y no compartir objetivos personales, ni bolígrafos, ni móviles, ni documentos. Una vez finalizado el ejercicio, tendrán que alejarse lo más posible de las instalaciones para no molestar a los que quedan dentro. La distancia de seguridad será de 1,5 metros y no podrán montarse grupos en ningún momento. La administración aconseja trasladarse a pie hasta las diferentes sedes, para evitar atascos y aglomeraciones. En caso de llegar en coche, ni el conductor ni otros acompañantes podrán bajarse. Todo el proceso estará controlado por fuerzas de seguridad en el exterior y por el personal responsable de la prueba en el interior.

