«Cero ingresos desde el 14 de marzo»: el sector del espectáculo, abocado a la ruina

Carmen Liedo

13/07/2020 05:00 h

Muchos han sido los sectores empresariales y económicos de la región que se han visto afectados por la crisis sanitaria del COVID-19: la hostelería y restauración, la moda, la industria vinculada al automóvil… Pero si hay un sector para el que el coronavirus ha sido, es y seguirá siendo demoledor es para el de las agencias y profesionales del espectáculo, un sector para el que hoy por hoy «no hay solución» porque «no se va a poder organizar nada de nada». Es la visión dura pero realista de Ricardo Barbón Trapiella, delegado regional de ACOPLE (Asociación Española de Agencias y Profesionales del Espectáculo), quien señala que «estamos con ingresos cero desde el 14 de marzo», además de con la certeza de que «no vamos a tener trabajo este año» porque «somos los que reuniríamos todos los requisitos para generar un rebrote y que se contagiara la gente».

Consciente de el riesgo que entrañaría que ellos retomaran la actividad, lo que denuncia y reprocha Ricardo Barbón es que nadie durante todo el estado de alarma, en la desescalada y en la nueva normalidad haya tenido en cuenta a un sector que mueve unas cifras de negocio muy por encima de muchas empresas importantes. «El problema es que éramos un sector que no estaba censado, en el que no había asociacionismo y que estaba sin cuantificar», señala el delegado de ACOPLE. Sin embargo, a raíz de la situación generada por el COVID-19, este colectivo no ha tenido más opción que unir fuerzas a nivel estatal y movilizarse para que se le tuviera en cuenta de cara a obtener ayudas, aunque según traslada Barbón, el propio ministro de Cultura les indicó en la reunión que mantenían hace unos días «que el agujero que se había generado en este sector era tan grande que para plantear ayudas y rescates había que abordarlo desde los ministerios de economía, industria, turismo y cultura».

«Estamos con ingresos cero desde el 14 de marzo y está claro que no podemos trabajar», señala este empresario del espectáculo, que asegura que los gastos que tiene que afrontar cada mes más del 90% de su inversión pese a estar sin actividad porque la única ayuda que recibe son 630 euros mensuales. «Y con esa cantidad hay que mantener todo el montaje», critica Ricardo Barbón, que no obvia la cantidad de gente que se ha visto perjudicada laboralmente por esta situación. «En este sector hay tres tipos de empleados que nos hemos visto afectados: los empresarios, que con todo el volumen de inversión que tenemos percibimos 630 euros al mes como si fuera el paro de los autónomos; el personal de oficina, que ha podido entrar en un ERTE; y el resto de empleados fijos-discontinuos o eventuales, que no tienen derecho a nada porque cuando saltó todo esto no estaban contratados», explica el delegado regional de ACOPLE.

Según cifra el mismo, en Asturias hay más de 2.500 personas afectadas por el parón de los espectáculos. Más de 550 personas serían gente de las orquestas, grupos de música, dúos, solistas o DJs, a las que habría que sumar otras tantas que hacen labores técnicas, de oficina, conductores, etc… Pero además, Barbón Trapiella dice que hay que añadir el subsector vinculado a los festejos y verbenas, que sería toda la gente que se encarga de montar carpas, barras de bar o atracciones… «En total somos más de 2.500 personas con cero euros de ingreso y millones y millones de euros de gastos, que tenemos que afrontar con 630 euros por doce cuotas», resalta el mismo.

A nivel estatal, comenta que el sector de las agencias y profesionales del espectáculo mueven más de 5.000 millones de euros, lo que supone «un volumen de negocio mucho más grande que otros sectores que salen en las noticias pidiendo que los rescaten», argumenta el mismo, que estima que aquí en Asturias se mueven más de 65 millones de euros en la organización de festejos y verbenas.

Una mesa de negociación regional

Para tratar de abordar esto, la asociación ha solicitado al Principado y, en concreto, a su presidente, Adrián Barbón, una reunión urgente con el objetivo de «crear una mesa de negociación para intentar solventar y solucionar» los distintos problemas que está teniendo que afrontar el sector, ya que Ricardo Barbón Trapiella considera que las medidas que se han tomado hasta ahora «de dejar la patata caliente a cada comunidad» son medidas «que sin ningún tipo de remedio abocan a la ruina definitiva del sector».

El mismo asegura que las medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que recoge la resolución del 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, publicadas en el BOPA carecen «de ningún criterio técnico lógico». En su opinión, están elaboradas «desde el total desconocimiento del sector industrial» y perseveran «en la intención clara de la prohibición enmascarada en una serie de requisitos imposibles de gestionar y de evaluar por parte de ningún promotor y ente público».

«Las medidas exigidas son prácticamente irrealizables, amparándose en el método de «desaconsejar», que claramente implica una prohibición futura. Toda la resolución carece de ningún sentido constructivo, sino todo lo contrario, es un cumulo de elementos y obstáculos para abocar a la no celebración de ningún evento», argumenta el delegado de ACOPLE. El hándicap para este colectivo es la dificultad para reinventarse y buscar alternativas para salir adelante.