Primeras multas en Asturias por no llevar mascarilla

La Voz de Asturias Luis Fernández

Oviedo 17/07/2020

Cumplido un margen de tiempo prudencial para que la ciudadanía se adapte a la nueva normativa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Policía Nacional- y las policías locales de los diferentes concejos ya han comenzado a poner multas por no llevar mascarilla. El pasado martes el Gobierno autonómico endureció la regulación y amplió la utilización obligatoria del elemento protector aunque se cumpla la distancia de seguridad de 1,5 en vías públicas de zonas urbanas y en las rurales en las que haya aglomeraciones. La sanción para los incumplidores alcanza los 100 euros.

Las dos primeras jornadas desde la entrada en vigor de la norma (fue publicada el martes por la tarde) los agentes se limitaron a realizar una tarea pedagógica e informativa. Es la misma estrategia que han seguido con todas las medidas que se han ido implantando a medida que avanzaba la pandemia y que había cambios legales. Las únicas propuestas de sanción han sido para los que, al ser advertidos por las autoridades, han opuesto resistencia.

Pero una vez pasado ese plazo prudencial, los agentes ya están comenzando a multar. La Guardia Civil ha confirmado que ha realizado en Asturias ocho propuestas de sanción por no cumplir la nueva normativa de mascarillas. También desde la Policía Nacional han explicado que han realizado «alguna» propuesta de sanción, pero que se trata de «casos puntuales» porque, aseguran, la ciudadanía está cumpliendo. Finalmente será la Delegación Gobierno la que imponga estas multas. Además, en Oviedo, el área de Seguridad Ciudadana ha informado de que «después de dos días en los que se advirtió a las personas de la obligatoriedad de usar mascarillas, la Policía Local comenzará hoy a denunciar, de acuerdo con lo establecido por el Principado de Asturias, a quienes no las utilicen». El ayuntamiento ha señalado que los agentes locales advirtieron a más de 300 personas durante el miércoles y el jueves por no usar mascarillas pese a la obligatoriedad decretada por el Gobierno asturiano.

En Gijón, fuentes municipales no han precisado el día que han comenzado a multar, pero han señalado que antes de que entrase en vigor la nueva medida la Policía Local ya estaba sancionando a los ciudadanos que incumplían las leyes anteriores. Lo mismo ocurría en el resto de Asturias. «Sancionamos en función de la normativa vigente», han señalado las mismas fuentes.

Un poco más permisivos serán en Langreo, donde desde al ayuntamiento han dejado claro que harán cumplir la normativa pero que, por el momento, no han propuesto ninguna sanción y esperarán un poco más para empezar a hacerlo. Solo la mañana del miércoles un coche patrulla advirtió a 25 personas de que no estaban cumpliendo la y que, por lo tanto, se estaban exponiendo a ser sancionados.