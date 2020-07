Barbón no descarta un confinamiento parcial si hay transmisión comunitaria en el brote de Oviedo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias E. G. B.

Redaccion 26/07/2020 14:04 h

De momento, con 306 pruebas de diagnóstico por PCR realizadas con un solo positivo y otras 350 que se van a realizar en las próximas horas, es pronto para aventurar cuáles serán las decisiones que habrá que tomar ante el brote de coronavirus que ayer se detectaba en una cervecería del barrio de La Corredoria de Oviedo. Hasta ahora son cuatro los positivos: dos empleados, un cliente habitual y un contacto estrecho de uno de los trabajadores que no forma parte de la clientela del Urban’s. Pero el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha insistido por activa y por pasiva en que se sigan las medidas de seguridad porque el contagioso virus sigue siendo un riesgo mientras no exista ni vacuna ni tratamiento eficaz, no descarta en absoluto que se tomen medidas «drásticas y contundentes» si se detecta transmisión comunitaria en este segundo brote registrado en Asturias.

«No quiero ocultar la dificultad del momento», ha asegurado hoy, en sus primeras declaraciones tras el brote de Oviedo, «la transmisión comunitaria es sin duda el mayor riesgo y, aunque es pronto porque estamos haciendo los análisis, ya he dicho que si la hubiera optaría por soluciones mas drásticas como el confinamiento parcial de zonas concretas de Asturias y otras medidas que habrá que adoptar». Esto ya ha ocurrido en brotes detectados en otras comunidades autónomas, como en A Mariña en Galicia o Lleida en Cataluña. De ahí, que haya insistido en que se tomarán las decisiones que haya que tomar, «por duras que sean», con el objetivo de «salvar la salud pública y, por tanto, salvar vidas».

«Es una situación dura, muy compleja», ha remarcado también Barbón, en referencia al hecho de que el brote se haya registrado en un establecimiento hostelero con «mucho tránsito de personas». En este sentido, ha insistido en que la ciudadanía que haya frecuentado este local desde el pasado 13 de julio en adelante se ponga en contacto con los tres teléfonos habilitados para el control de la Covid-19 en Asturias. «Estamos abordando una respuesta con toda la contundencia de la que somos capaces y la única forma de controlar el brote es aislando a las personas que hayan dado positivo», ha indicado.

En el momento en el que ha hecho estas declaraciones, a mediodía, ya estaba previsto realizar otras 350 pruebas PCR a personas, tanto clientes como contactos de los positivos, que ya se habían puesto en contacto telefónico. Pero, como ha insistido Barbón, aún quedan probablemente cientos de personas pendientes de ese seguimiento: «Que llamen sin miedo, nosotros vamos a hacer el análisis a todas las personas aunque no tengan ningún síntoma. Esta va a ser la línea de trabajo de la Consejería de Salud y, por supuesto, del conjunto del Gobierno asturiano».

Barbón también ha vuelto a insistir en la «necesidad imperiosa» de no bajar la guardia. «El coronavirus no se ha ido. Está aquí. El uso de la mascarilla es hoy, más que nunca, nuestra defensa. La distancia entre personas es fundamental y hay que mantener las medidas de higiene», ha asegurado. También ha recordado que las autoridades sanitarias aconsejan, y él también se muestra firme partidario, que la mascarilla, en espacios públicos como la cervecería de La Corredoria, solo se quite para comer y beber. «El resto del tiempo debería tenerse puesta porque es un elemento de protección, y claramente más en espacios cerrados».

También ha hecho hincapié en que «no tengan duda de que si detectáramos que uno de los elementos de máximo riesgo fuera el ocio nocturno procederíamos a medidas más contundentes».