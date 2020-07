Asturias registra un tercer brote vinculado a un viaje de estudios a Málaga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Luis Fernández

Oviedo 28/07/2020 13:52 h

Asturias ha registrado un nuevo brote, este vinculado a un viaje de estudios a Málaga. El grupo está formado por 12 personas y, hasta el momento, han dado positivo cuatro de ellas. El Principado tiene activadas las medidas de rastreo para realizar más pruebas PCR a todos los integrantes de la expedición y a sus contactos estrechos. Este es el tercer brote que se registra en la región desde que se levantó el estado de alarma: el primero, con tres casos, en el occidente -ya controlado-, y el del pasado fin de semana en una cervecería de Oviedo, que sigue activo con seis casos y sin novedades en las últimas 24 horas.

Según ha informado Ismael Huerta, jefe de epidemiología del Principado de Asturias, este nuevo brote se registró en Málaga. El primero de los infectados dio positivo el domingo -se hizo público ayer- y los otros tres se conocieron ayer y se notificaron hoy. «Estamos intentando realizar PCR a todos», ha explicado Huerta, quien no ha querido dar detalles sobre los infectados para respetar su privacidad.

Lo que sí ha confirmado el responsable de epidemiología es que alguno de los infectados es del área sanitaria 4, el que incluye Oviedo, y que otros «podrían ser de otro». A una gran parte de la expedición se le ha realizado PCR y ya está Asturias, mientras que otros todavía no han regresado al Principado. «Está en marcha el grupo de seguimiento de contactos, haciendo identificaciones y valorando si es preciso hacer ya PCR o si es preferible esperar un poco porque es muy reciente». Aunque no ha concretado edades, ha afirmado que «están cerca de la mayoría de edad». No hay ningún hospitalizado y el objetivo es poner en cuarentena a todo el grupo.

Aunque se han infectado en Málaga, Huerta ha explicado que son casos que se computan en Asturias «porque los diagnosticamos aquí». Eso sí, ha asegurado que «comunicaremos la situación a Andalucía para que lo tengan en cuenta». «El brote lo estudia la comunidad en la que están los casos pero se comunica la información a las otras comunidades afectadas», ha precisado.