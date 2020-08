Adrián Barbón: «Tomaremos decisiones por contundentes y difíciles que sean»

0

Oviedo 03/08/2020 14:06 h

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido de que su Gobierno seguirá tomando decisiones «por contundentes y difíciles que sean» para garantizar la salud pública y frenar la epidemia del coronavirus porque «la alternativa es dejarse llevar y acabar todos confinados dentro de unos meses». «Si no queremos vernos en la situación que ya están viviendo otras comunidades autónomas, tenemos que tomar decisiones; las hemos tomado y las vamos a tomar», ha remarcado Barbón.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha asegurado que entiende las quejas de los colectivos que puedan verse afectados por la restricciones, como el del ocio nocturno, pero ha insistido en que las decisiones «no son gratuitas». A este respecto, ha afirmado que el mayor daño para la economía sería no garantizar la salud pública y no controlar los brotes y el crecimiento exponencial de la pandemia. «Nos cuesta mucho tomar esas decisiones, pero las vamos a tomar por contundentes y duras que sean, porque la alternativa es dejarse llevar y acabar todos confinados dentro de unos meses, y eso es lo que no queremos bajo ningún concepto», ha insistido el presidente del Principado.

La prioridad de su Gobierno, ha añadido, es la salud porque «sin salud no hay nada de todo los demás», ha añadido Barbón, quien ha apuntado que lo que toca ahora es cumplir con las normas de seguridad y tratar de disfrutar «aplicando el sentido común, que, a veces, es el menos común de los sentidos». Respecto a las quejas y reivindicaciones del sector del ocio nocturno por las restricciones impuestas para evitar nuevos brotes, Barbón ha pedido «que haga su planteamiento» porque «el Gobierno lo analizará con muchísimo interés», informa EFE.