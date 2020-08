Ningún brote nuevo y 15 positivos más: Asturias hace balance

0

Redacción 08/08/2020 14:50 h

La Consejería de Salud ha confirmado quince nuevos casos de coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas, tres de los cuales están relacionados con los brotes declarados en Cangas del Narcea, el viaje de estudios a Málaga y un bar de Gijón. El brote detectado en El Chiringuito del Pela, en Corias, suma un nuevo caso y eleva hasta diez el número total de personas afectadas. Por su parte, los contagiados a partir del viaje de estudios a Málaga son ya 16 con el nuevo positivo. Por último, en el bar gijonés La Buena Vida, el número de contagios asciende a 27, tras detectarse un nuevo positivo.

Salud ha instalado un punto autocovid en el recinto ferial de La Himera, en Cangas del Narcea, para agilizar la toma de muestras y la realización de pruebas PCR a quienes hayan estado en las últimas semanas en los bares de Corias en los que se han registrado ya nueve positivos por coronavirus y por lo que ha sido necesario declarar un nuebo brote en Asturias. El autocovid se ha puesto en funcionamiento esta misma mañana y solo atiende a aquellas personas, que previamente han solicitado realizar la prueba.

La administración no ha notificado nuevos brotes después de los dos anunciados ayer, viernes, el de Cangas del Narcea y otro en un local en Oviedo. Estos dos brotes se sumaban a los nueve que permanecían activos en la región, con lo que el balance total desde primera hora de la tarde de ayer, 7 de agosto, asciende a once. El Principado mantiene esos once activos y uno ya superado. Se trata del que se declaró en Luarca, tras detectar un positivo en una mujer que acababa de llegar de República Dominicana. El Principado ha confirmado a La Voz que un foco se da por superado cuando pasan 14 días consecutivos sin ningún positivo vinculado. Solo el de Luarca cumple estas condiciones, por esa razón, el resto se mantienen abiertos.

Al margen de los tres positivos ligados a los focos, la Administración ha desgranado los 12 restantes. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado también ha notificado al Ministerio de Sanidad cuatro positivos procedentes de Madrid y Valencia, y dos más que son contactos estrechos de casos ya conocidos. El resto de los nuevos contagios están siendo investigados para establecer su vínculo epidemiológico.

Recomendaciones

La Consejería de Salud sigue instando a la ciudadanía a que no se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. Recuerda la obligatoriedad del uso de la mascarilla para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, y en los medios de transporte públicos y privados; en este último caso, cuando los ocupantes no convivan. También piden que extreme las medidas de seguridad ante la COVID-19 para proteger a las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables a los contagios. Asimismo, recomienda el lavado frecuente de manos e insiste en que es imprescindible guardar una distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive.