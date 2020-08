Vertido de aguas fecales en pleno río Sella

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias

09/08/2020 18:01 h

«Nos encontramos en un coto salmonero, en el concejo de Cangas de Onís. ¿Veis que sitio tan guapo? Vinimos con los perros pero ahora nos tememos que ir. Aquí no se puede bañar nadie porque tenemos un problema. Aquí está el agua cristalina completamente limpia. Pero si avanzamos empieza a ponerse gris. Esto significa que hay un vertido de aguas fecales, en este sitio tan maravilloso. Aquí lo tenemos. Procede de una decantadora, la decantadora del pueblo de Tornín». Así comienza un vídeo algo más de cuatro minutos de grabación, realizado por Enrique Soto en el río Sella y compartido en el perfil del Grupo Asturias Verde, que él mismo gestiona en Facebook. Soto denuncia que esa decantadora no tiene capacidad suficiente para todos los residuos que recibe en verano, por el incremento de población, y que se está contaminando el cauce a escasa distancia del lugar donde se bañan los turistas o salen piraguas. Precisamente, este fin de semana tendría que haberse celebrado el Descenso del Sella y la fiesta de Les Piragües, por lo que la zona está a rebosar.

La cámara recoge diferentes planos del cauce. Al principio se observa la belleza del Sella y su agua cristalina, poco a poco avanza hacia aguas más turbias y termina en lugar exacto de los vertidos, con un color y una apariencia nauseabunda. Aunque el olor no llega a través de la pantalla, el autor del vídeo lo transmite.

Soto explica que el sistema de saneamiento no es una depuradora sino una decantadora, en la que los residuos sólidos quedan en el fondo. Como es evidente, por las imágenes, este sistema no está funcionando. El autor señala que la solución no es compleja. Tan solo habría que conectar mediante una tubería con la depuradora de Arriondas, situada a kilómetro y medio.

Insiste en denunciar que es un coto salmonero y que hay bañistas a pocos kilómetros de distancia. Reclama medidas contundentes a las autoridades para acabar con este tipo de vertidos contaminantes.