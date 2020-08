Fin de semana caótico en Castrillón: botellones y fiestas privadas, a la orden del día

0

La Voz de Asturias

10/08/2020

«Fin de semana caótico, de botellones, fiestas privadas y gente con ganas de folixa» en Castrillón. Así es como lo define el teniente alcalde del concejo, Javier González. La noche del pasado sábado fue de trabajo duro para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que tuvieron que intervenir en varios botellones en el concejo, pero sobre todo en una gran cantidad de fiestas privadas que se organizan, principalmente, en Salinas.

Según explica González, estas celebraciones organizadas sin autorización se dan prácticamente a diario, y las quejas vecinales al respecto no cesan. El político entiende que con la normativa del cierre de los locales de copas a las dos de la madrugada la gente quiera continuar la fiesta, pero recuerda que hay una serie de normas que deben cumplirse. «Para celebrar este tipo de eventos hay que solicitar un permiso al ayuntamiento. Con ella, y cumpliendo una serie de medidas de seguridad, no habrá ningún problema», explica el teniente alcalde.

A estas fiestas se suman los botellones que se disuelven prácticamente cada fin de semana en el concejo. Este pasado sábado se denunciaron dos: uno de ellos en la calle La Libertad, en Piedras Blancas, y el otro en la playa de La Llada, en Naveces. En ambos casos fueron vecinos de la zona quienes denunciaron estos actos. El primero de ellos fue disuelto tras recibir la policía varias quejas con respecto a gritos, música y coches pasando a altas velocidades por la zona, por lo que al llegar la policía los jóvenes fueron alertados sobre que debían desalojar la zona.

El segundo de ellos fue disuelto de manera rápida. Los jóvenes presentes, que bebían en grupo en la playa con música alta, huyeron de la playa cuando vieron a la policía llegar. Abandonaron varios objetos personales, tales como teléfonos móviles, que fueron recogidos y depositados en dependencias policiales. Gracias a eso se ha podido identificar a cuatro jóvenes, residentes fuera de Asturias que se encontraban pasando el fin de semana en el Principado, que participaron en dicha actividad.

Además, durante el fin de semana se sancionó a dos establecimientos por incumplimiento del horario, y se realizaron varios test de alcoholemia tras algún golpe de vehículos leves sin consecuencias más allá de los daños materiales, e incluso también a viandantes. Con todo esto el teniente alcalde castrillonense hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. «Hay que poner todo esto en la situación del contexto que estamos viviendo. Este control es fruto de las normas implantadas y somos conscientes de que la gente, tanto la de aquí como los turistas, quieren folixa, pero estamos viviendo una situación excepcional en la que nos estamos jugando mucho, y tenemos que aportar todos nuestro grano de arena y no mirar para otro lado, porque está en juego nuestra salud y la de nuestro entorno».

Además, añade que tanto la Policía Local como la Guardia Civil están trabajando, multiplicando sus esfuerzos y doblando los servicios para tratar de controlar esta situación. Se ha dado orden de que para este fin de semana próximo se doble turno no solo por la tarde, que es cuando se venía haciendo porque las playas están abarrotadas, sino también doblar por las noches, porque se está desmadrando y está siendo caótico», explica González. «Principalmente es la población juvenil la que está desmadrando. Todos hemos sido jóvenes, pero tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una situación especial», añade.

También aprovecha la ocasión para denunciar que la situación del concejo es la que es porque, con los efectivos disponibles, no se puede hacer más. «En Castrillón no tenemos más medios, como puede ser la Policía Nacional en otros concejos más grandes, sino que con los efectivos que tenemos se está trabajando para intentar estar en todos los sitios. Delegación de Gobierno debería valorar que los municipios costeros no acuden solamente los ciudadanos, sino que viene gente de toda la comunidad y de fuera, y con los medios que tenemos llegamos a donde llegamos».

Situaciones similares se viven también en otros concejos. El mismo fin de semana en Ribadesella se produjeron aglomeraciones de jóvenes que buscaban celebrar de alguna forma la fiesta de las piraguas, al estar esta, como el resto de bervenas del Principado, cancelada. El alcalde del concejo aseguró que la ausencia de estas fiestas está produciendo que los jóvenes de la zona pasen la noche en la zona y se note más que otros años, provocando mayor cantidad de altercados.

Lo mismo ha sucedido en Llanes, donde la Guardia Civil y Policía Local han impedido la celebración de 14 botellones que iban a tener lugar el pasado fin de semana tras la denuncia de los vecinos que alertaron de la presencia de aglomeraciones de jóvenes en sus barrios.