El Principado estudia seguir el ejemplo de Galicia y prohibir fumar en la calle

13/08/2020 12:23 h

El Gobierno asturiano está valorando «con prudencia» la posibilidad de prohibir fumar en la vía pública en función de cómo evolucione la pandemia de la covid-19 y desde la perspectiva jurídica para definir «hasta qué punto» se podría tomar esa decisión desde el ámbito competencial del Principado. Así lo ha señalado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, que ha incidido en que hay estudios e informes sanitarios que avalan esa decisión «y otros no tanto» y en que sería necesario estudiar su encaje jurídico «y hasta qué punto» Asturias tendría la posibilidad «de encajar esa medida».

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Álvarez ha afirmado que el comportamiento de la ciudadanía ante las distintas medidas adoptadas para combatir la pandemia está siendo «mayoritariamente ejemplar» aunque haya quien se resista a asumir que se vive una situación «condicionada por una crisis sanitaria». «Jóvenes y no tan jóvenes añoramos el típico verano asturiano, pero por el momento tendremos que acostumbrarnos a convivir con el riesgo que supone el covid-19», ha señalado tras recordar que la lucha contra el coronavirus obliga a tomar «decisiones complejas que no gustan pero no tienen más objetivo que proteger a los asturianos».

Según la consejera, esta circunstancia obliga al Gobierno a actuar desde «una interminable búsqueda del equilibrio entre la protección y la normalidad» y, tras mostrarse convencida de que «habrá tiempo para los abrazos», ha advertido: «somos todos mayorinos para conocer el alcance una enfermedad que ya ha hecho que muchas personas hoy no nos acompañen».

No es la primera vez que el Principado habla del tabaco durante la crisis sanitaria del coronavirus. Durante la fase tres de la desescalada, el Gobierno asturiano ya recomendaba evitar el consumo de tabaco por la relación que puede tener con esta enfermedad. De hecho, se llegó a citar expresamente en una resolución publicada en el Boletín Oficial (BOPA), el pasado 9 de junio.