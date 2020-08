Récord de positivos desde el final del confinamiento: 40 casos en 24 horas

El Principado recoge en su plan de respuesta rápida tres niveles de incremento de casos de coronavirus, con la transmisión comunitaria descontrolada como situación más problemática

La evolución de la pandemia en Asturias no está siendo tan mala como en otras comunidades autónomas, pero el Principado no quiere que un agravamiento de la situación le coja con el pie cambiado. Para ello, ha elaborado un plan de respuesta rápida contra el coronavirus compuesto por cinco líneas de actuación para aplicar en el supuesto de que la situación se recrudezca. Una de esas líneas recoge un plan de contingencia con medidas concretas que afectan al sistema sanitario que divide en tres niveles los posibles escenarios. El más favorable es el actual, con brotes aislados, y el más complicado es en el que se registra una transmisión comunitaria no controlada.

