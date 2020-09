Industria resalta 19 sectores emergentes en proceso de transición energética

0

La Voz de Asturias

24/09/2020

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha resaltado los 19 sectores emergentes de futuro que ha identificado el estudio realizado en Asturias para el proceso de transición energética en el Principado. Fernández ha precisado que estos sectores emergentes se contemplan en el documento elaborado por la Comisión mixta entre los gobiernos general regional y local, con agentes sociales y económicos y diferentes expertos para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias.

Este documento, «el primero realizado en España», ha puntualizado el consejero, se identifican hasta 19 sectores emergentes de futuro y se formulan recomendaciones específicas y transversales para aprovechar las oportunidades que genere el proceso de transición energética. A preguntas de los grupos de la oposición sobre las políticas de su departamento en materia de promoción económica ante la crisis generada por la actual pandemia, ha resaltado el acuerdo de concertación social que incluye 182 medidas que supondrán la movilización de más de 600 millones de euros en planes de regeneración económica y empleo.

Además, Fernández ha señalado que el Principado ya ha presentado las alegaciones al estatuto de la industria electrointrensiva elaborado por el Gobierno central y que no hará ninguna valoración hasta que se conozca el documento. «Si no hay salud no hay economía», ha subrayado el consejero, que durante toda su comparecencia se ha remitido a la actual situación de crisis para argumentar la falta de presupuesto inversor en su Consejería. En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Pablo González ha criticado el «ninguneo» que realiza el Gobierno regional con los partidos en la Junta General y ha lamentado que no haya aceptado la «mano tendida» de su grupo a la hora de pactar los presupuestos para 2021.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha acusado al Gobierno de «dejar a gente atrás» en esta pandemia y le ha dicho que «tampoco puede haber sanidad si no hay economía», mientras que la diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha pedido al consejero rapidez en solucionar los problemas del Principado, sobre todo cuando se ha de enfrentar a una administración tan «lenta» como la asturiana. El portavoz de Vox Ignacio Blanco ha criticado el «escapismo parlamentario» del consejero «sin dar respuestas concretas», y el Foro, Adrián Pumares, le ha advertido que no se puede escudar en la crisis sanitaria, ya que hacen falta políticas para reactivar la economía de la región, según informa Efe.