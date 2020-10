Las aglomeraciones en el transporte público que indignan a los viajeros

0

La Voz de Asturias Esther Rodríguez

19/10/2020 12:37 h

No es el metro en hora punta, pero en el transporte público en Asturias también se producen aglomeraciones. Las imágenes grabadas por una viajera han encendido las redes sociales y han sido muchos los usuarios que se han sumado a la denuncia, ya que, aseguran, en algunos trenes asturianos no se respeta la distancia de seguridad, una de las principales armas contra el coronavirus. Exigen más vagones para poder viajar con seguridad.

Un vídeo publicado en Twitter refleja lo que sucede a diario en los medios de transporte. En él se puede observar como a las 8 de la mañana cientos de personas se encuentran en el interior del tren sin guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros, una medida de seguridad clave para frenar la expansión del covid. «Mucho hablar de Madrid pero esto es en el tren de las 8 de la mañana linea C1 en Asturias @AdrianBarbon», denuncia la usuaria.

Mucho hablar de Madrid pero esto es en el tren de las 8 de la mañana linea C1 en Asturias @AdrianBarbon pic.twitter.com/09Jdkmpz29 — Ayesha (@ayeshap8_) October 14, 2020

Después dirán que la culpa ye de los bares y restaurantes. Más Bagones ye lo que hay que hacer https://t.co/KuyXU4n4fO — LUIS IGNACIO MARTIN (@luis18063329) October 16, 2020

«El tren va así de lleno porque no hay suficientes trenes, no hay que darle mas vueltas», protesta un usuario de Twitter. «Yo estaba ahí y es increíble ver a la gente como al bajar se sigue aglomerando para cojer las escaleras de llamaquique y suben todos bien juntitos como si no pasara nada», sentencia otro.

Pero eh, que luego hay que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía para frenar la pandemia. ¿Y la responsabilidad política? — Alex Bustoâ„¢ (@AlexBusto_1) October 14, 2020

Frente a la polémica suscitada en redes, el Principado reclamará a Renfe que limite el número de viajeros al de los asientos que tiene el vehículo. Asimismo, exigirán a los ayuntamientos que gestionan el transporte urbano que controlen los aforos en los autobuses y no se produzcan situaciones de riesgo.