Barbón no descarta solicitar el Estado de Alarma «si se perdiera el control»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias L. Ordóñez

16/10/2020 12:52 h

La mayor parte de las medidas contenidas en el fase dos modificada que está vigente en Asturias son recomendaciones, apenas hay imposiciones concretas como el veto directo a servir en barra; no las hay porque Asturias no tiene competencias para imponer obligaciones en muchas materias, para hacerlo tendría que recurrir a solicitar un Estado de Alarma al Ejecutivo central, escenario que el presidente asturiano Adrián Barbón no descartó en el caso de que la pandemia estuviera «descontrolada» en la comunidad. Barbón recalcó que las decisiones se toman con el consejo contante de autoridades sanitarias pero hay cifras que marcan escalones. El objetivo remarcado por Asturias es rebaja la tasa de incidencia a 100 casos por 100.000 habitantes (ahora tiene 186); la positividad (el número de contagios detectados por pruebas PCR) es el criterio de la OMS para señalar un descontrol con el 5%. Asturias ha rozado la cifra en picos de días, el porcentaje recogido en el informe diario de ayer de Salud, el último publicado, era ya de 4,7%.

«Hay que quitarle el miedo a la palabra Estado de Alarma, que es una respuesta constitucional a una situación extraordinaria, si necesitamos recurrir a ella, si respecto a la situación epidemiológica de Asturias se perdiera el control no descarto tomar esa decisión», resaltó el presidente quien aseguró que se había quedado solo ante sus homólogos en la conferencia autonómica cuando propuso que el sistema nacional de Salud funcionara de forma federal en materia de salud pública para marcar las actuaciones a las regiones. De cara al futuro inmediato, Barbón señaló que la fase 2 se reevaluará al cumplir 15 días y con periodos de ese intervalo se regularán actuaciones futuras al ser preguntado sobre las navidades.

«Hay quejas de la masificación en Renfe que yo comparto, he visto fotos que me han indignado. Hemos exigido de forma pública y privada a Renfe, son competencias que corresponden al gobierno de España, que tome medidas. Sólo hay una situación en la que las competencias se concentran y es el Estado de Alarma», destacó el presidente quien indicó que este viernes Asturias superará el umbral de los 200 casos por cien mil habitantes medidos en 14 días.

Barbón insistió en que Asturias por tener datos «menos malos» que otras comunidades había optado por adoptar medidas más rápido no y llegar a las cifras de otros territorios y recalcó que cada iniciativa se toma teniendo en cuenta las recomendaciones de los científicos. El presidente señaló además que la ceremonia de los premios Princesa ha tomado medidas muy rigurosas para poder desarrollarse en una cambio de escenario (fuera del teatro Campoamor en el Hotel de la Reconquista) y con un aforo limitado a 40 personas.