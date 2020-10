El positivo de un técnico de microbiología de Cabueñes obliga a realizar un cribado a todo el personal

0

La Voz de Asturias

20/10/2020

Salud realizará un cribado a todo el personal del laboratorio de microbiologia de Cabueñes después de que uno de los técnicos haya dado positivo por coronavirus. Además, está a la espera de conocer el resultado de cuatro pruebas PCR y hay cuatro trabajadores asilados por ser contactos estrechos. En total, son nueve los afectados de una plantilla de unas 35 personas. Desde el Principado aseguran que el servicio sigue funcionando con normalidad.

De momento solo hay un caso confirmado, por lo que no puede hablarse brote. Las nueve personas que se han visto afectadas de alguna u otra forma (el contagiado, los que están pendientes del resultado y los contactos estrechos) son técnicos y, por ahora, no hay ningún médico afectado. Estos trabajadores no tienen ningún tipo de contacto con pacientes.

El Servicio de Prevención del hospital está realizando el seguimiento de los casos y está previsto que se realice un cribado a todo el personal del laboratorio. También se ha reorganizado el servicio para poder realizar tareas de limpieza y desinfección.

El Principado aclara que el laboratorio sigue funcionando a pleno rendimiento y el objetivo es que siga haciéndolo en las próximas fechas.