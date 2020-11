Hosteleros y comerciantes se movilizan por toda Asturias: «Si nos cierras, ayúdanos»

Manifestación en Sieron en contra del cierre de actividades no esenciales

04/11/2020 14:28 h

Los hosteleros y comerciantes asturianos se han movilizado esta mañana para protestar contra el cierre de los dos sectores. Desde todos los puntos de Asturias, los trabajadores reclaman un plan de acción concreto ante el cierre decretado por el gobierno regional: «Si nos cierras, ayúdanos». Una reivindicación a la que se ha sumado la Cámara de Comercio de Oviedo y UGT, quienes piden más ayudas que los ERTE para hacer frente a la situación.

Los participantes de la concentración pacífica frente al Ayuntamiento de Siero afirman que luchan por su supervivencia. Señalan que lo único que quieren es trabajar, ya que cumplen todas las normas: respeto de la distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla e, incluso, la prohibición de fumar. «No somos los culpables, queremos soluciones», han gritado en Mieres para defender sus derechos. Asimismo, en el concejo de Aller aseguran que «si no podemos trabajar, tampoco podemos pagar»

La Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano, Apesa, también se ha sumado a esta reinvindicación. Frente a ello, exigen una serie de medidas en defensa de los sectores empresariales que representan y que se están afectados por la situación de cierre decretada por el Principado.

Asimismo, desde la Asociación aseguran que no entienden los motivos que llevan a cerrar algunos sectores e indican que según las estadísticas oficiales, queda demostrado que los datos de contagio en los pequeños comercios son mínimos, y por lo tanto no afectarán en la mejora o no de la situación actual.

«Consideramos que para impedir a un empresario desarrollar su trabajo, es necesario explicar de manera concisa los motivos que llevan a determinar un cierre como el actual. Pedimos conocer los datos en los que se respalda la Consejería de Salud para establecer estos cierres selectivos», destaca el colectivo.

Además, aseguran que «como Asociación que representa en buena parte al sector del comercio minorista, no entendemos el motivo que lleva a permitir la venta en mercadillos al aire libre, con la consiguiente acumulación de personas que se puede dar, y no se permita el derecho a trabajar cumpliendo todas las condiciones sanitarias a nuestros asociados».

Por eso, en esta mísma línea, la Cámara de Comercio de Oviedo pide que las medidas restrictivas sean «quirúrgicas y selectivas» a fin de poder ejercer toda la actividad económica que sea «razonable y posible». Asimismo reclama más ayudas que los ERTE porque «ya no son suficientes».

Por su parte, UGT también defiende a los sectores más afectados por la segunda ola del coronavirus. Y por eso, ha pedido que se refuercen y reorienten las ayudas. Tras conocer los datos del paro correspondientes al mes de octubre, el sindicato considera «obligada» la utilización de los ERTES para mantener el empleo en las actividades suspendidas temporalmente para controlar la pandemia.

Asimismo, destaca como «dato positivo» el aumento de la Seguridad Social en relación al mes anterior, y ha pedido «dotar a la sanidad pública de los recursos económicos y humanos necesarios, a la vez que proteger al máximo a los trabajadores sanitarios que aún no se han recuperado ni física ni emocionalmente de la primera ola el virus».