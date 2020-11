Encierro en la iglesia de La Felguera: «Nuestras familias tienen que comer y ya no tenemos ingresos»

0

13/11/2020 17:28 h

Los encierros vuelven a las cuencas. Un grupo de seis personas ha decidido recluirse e de manera indefinida en la Iglesia de Langreo «ante la pasividad del equipo de gobierno», según denuncian. A pesar de que había llegado a un preacuerdo con el consistorio local para que les ayudasen, este apenas duró tres días. «El tiempo se nos echa encima. No hay ingresos y necesitamos pagar los gastos», apunta David Blanco, uno de los encerrados.

«Después de negociar con nosotros sobre las ayudas locales y de carácter urgente, el ayuntamiento ha decidido paralizar la propuesta porque considera que no hay prisa», apunta Blanco. Pero, sin embargo, «a nosotros las facturas nos siguen llegando», añade. Tal es la desesperación que sufren que «ya no nos quedan armas con las que luchar, por eso decidimos encerrarnos. Nuestras familias tienen que comer y nosotros no tenemos ingresos», afirma Blanco.

Ya en la primera ola sufrieron las consecuencias de la crisis sanitaria. «A nivel negocio hicimos inversiones», explica Blanco, quien asegura que lo peor está por venir. «Durante el estado de alarma no había cortes de electricidad, pero ahora ya sí. Esto va a hacer que muchas familias asturianas pasen las navidades en casa sin calefacción ni dinero», denuncia.

Los encerrados aceptan que se tomen medidas para frenar la expansión del coronavirus, pero, sin embargo, exigen que también se tenga en cuenta la crisis económica, que se genera. «Los políticos también son parte de la solución y deben ser conscientes de las consecuencias que generan sus decisiones». Por eso, reclaman una suspensión de pagos y que les permitan trabajar.

A pesar de que el Gobierno del Principado ya ha aprobado ayudas para los afectados, Blanco considera que esas ayudas van a tardar en llegar porque «la burocracia va lenta». Además, señala que «cualquier negocio que no está al día en impuestos no recibirá ayudas. Hay gente que lo necesita. ¿Qué hacemos, las dejamos morir?».

Por eso, entre sus demandas también está el reparto del presupuesto local entre los sectores más perjudicados. Asimismo, exigen más información y transparencia respecto a las medidas establecidas. «Tenemos miedo, no sabemos nada. Ni siquiera qué pasará a corto plazo», denuncia Blanco.

Lo que sí tienen claro es que van a seguir encerrados hasta «que nos escuchen y ayuden, no solo el gobierno local sino, también, el regional». No van a parar hasta conseguirlo, ya que aseguran que hay refuerzos suficientes para remplazarlos. «Estamos fuertes. Como no tenemos nada, todo lo que llegue es una batalla ganada. Estamos aquí hasta el final porque esto servirá de precedente en un futuro», sentencia David Blanco.