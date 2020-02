0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 23/02/2020 21:39 h

La jornada del domingo que comenzó con la dura derrota en el Anxo Carro se cierra con la colocación en El Requexón de tres pancartas firmadas por el grupo Symmachiarii en las que se exige una reacción urgente del equipo en las 13 jornadas que quedan por delante.

Tres pancartas y tres mensajes dirigidos directamente a los futbolistas azules. «Más de diez años para salir del pozo. ¿Nos vais a deolver a él?», «La afición no falló, no falla, ni fallará pero... La paciencia se ha agotado: 13 partidos para redimiros» y «El que no tenga orgullo para luchar todo el partido que se vaya. Basta de ridículos».

Se da la circunstancia que hace menos de un mes, el pasado 29 de enero, El Requexón amanecía con pancartas también, pero está vez de apoyo al equipo antes del trascendental choque ante el Albacete. Un cambio radical en poco más de tres semanas y que tienen como motivo la mala racha de resultados de los azules, penúltimos en la tabla y en puestos de descenso.