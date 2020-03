Saúl Berjón: «No sé cómo harán para volver a la competición»

0

La Voz de Asturias

Oviedo 23/03/2020

En la semana del 94º aniversario del Real Oviedo, el capitán Saúl Berjón fue el primero en analizar la situación actual. El ovetense, desde su domicilio, habló de cómo está llevando estos días de cuarentena a causa de la crisis del coronavirus, de la vuelta de la competición y recordó sus mejores momentos con la camiseta azul.

Cómo está pasando estos días

«Lo llevamos como podemos. Cada uno en su casa tendrá cosas que hacer y que antes no tenía tiempo para ellas. Aprovechando el tiempo para entrenar con los medios que nos facilitaron y con el trabajo que nos manda Alberto (preparador físico). El fútbol nunca lo podremos dejar en un segundo plano».

«Con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) hablo casi a diario, estoy en contacto con Diego Rivas constantemente. Nos van informando de las situaciones que van surgiendo y de las medidas que se pueden tomar».

«Es verdad que el trabajo táctico también es muy importante y más en el fútbol de hoy en día, pero no creo que se nos olvide. Cuando volvamos habrá que darle caña y al poco que volvamos a entrenarlo la gente se acordará de todo».

¿Vuelta a la competición?

«No sé cómo ver esta situación, no sé lo que puede pasar y lo que no. Desde mi ignorancia creo que esto va para largo, no sé cómo harán para volver a la competición. Es complicado y hay gente que tiene que tomar las decisiones, nosotros somos unos mandados. Esperando que esto se solucione, que es lo principal. Luego se hablará de volver a la competición».

Su mejor momento en el Real Oviedo

«El volver a jugar contra el Sporting y ganarles, encima en casa, creo que fue un momento muy bonito y tengo ganas de que se pueda repetir».

Comunicación con Arturo Elías

«Con Arturo Elías hablamos casi constantemente, tenemos hilo directo con él. Nos manda mucho ánimo y apoyo y nos pregunta cómo está la situación aquí y qué creemos que pasará. Esto no depende de lo que nosotros queremos o pensamos, hay que dejar que el tiempo pase y que todo vuelva a la normalidad. Mucho ánimo para todos».