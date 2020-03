Arribas: «Será difícil recuperar la competitividad»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 31/03/2020 12:20 h

Alejandro Arribas, futbolista del Real Oviedo, habló de cómo está llevando el confinamiento y de la posible vuelta de la competición. El central carbayón comentó sus rutinas de entrenamiento y mandó un mensaje de ánimo para todos los oviedistas.

Cómo está

«Bien, el confinamiento. Estamos en casa con los perros, pasando el tiempo juntos, haciendo cosas que normalmente no tienes tiempo para hacerlas. Hablando mucho con familia y amigos. Todos los españoles tenemos que arrimar el hombro».

«Quería mandar un saludo a todo Oviedo y a todos los españoles. Juntos vamos a por todas y a terminar con este virus. Desde casa lo combatiremos todos».

El entrenamiento en casa

«Mis rutinas son sencillas. Desayuno, entrenamiento... El club nos está poniendo todas las facilidades posibles. Estamos haciendo lo que podemos, no es fácil en casa, pero con imaginación y con ganas todo se puede conseguir».

«Lo más difícil será volver a esa rutina de entrenamientos y recuperar la competitividad entre compañeros. También coger el ritmo de los partidos si no tenemos el tiempo necesario. Es importante seguir trabajando en casa y estar preparados para cuando vuelva la acción»

Los riesgos de salud cuando la competición regrese

«El fútbol es un deporte de contacto y no puedes hacer nada. Personalmente no tengo ningún miedo, creo que cuando vuelva la competición no habrá ningún riesgo de ningún tipo. Hay que estar tranquilos porque la salud es lo primero, si volvemos todo estará correcto».