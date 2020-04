Arnau: «Estaría encantado de que Ziganda pueda seguir en Oviedo mucho tiempo»

0

La Voz de Asturias

Oviedo 03/04/2020

Además de analizar el contexto actual del fútbol en general y del Real Oviedo en particular, Francesc Arnau dibujó el escenario deportivo de la entidad carbayona. El catalán habló del trabajo de José Ángel Ziganda, las posibles renovaciones en la plantilla y el trabajo de la dirección deportiva azul mientras dura el parón.

Confianza en el entrenador. Si se anulase la temporada, ¿renovaría?

«Es evidente que el trabajo de Ziganda se había empezado a notar, a nivel de resultados y, sobre todo, que el equipo estaba tomando la dirección que él quería. Afrontábamos un tramo decisivo de 11 partidos en buena forma, con un equipo sólido y que en Extremadura había demostrado que se podía ganar haciendo las cosas bien»

«Por mi parte, yo encantado de que Ziganda pueda seguir aquí durante mucho tiempo. Además, si nos mantenemos en la categoría él tiene contrato para la próxima temporada».

Cómo están los jugadores

«Hay de todo entre los futbolistas. A nivel personal, a algunos de ellos se les hace duro el confinamiento. Tanto a los jugadores del primer equipo como a los del filial les hemos dicho que se quedasen en Oviedo. Muchos del primer equipo tienen familia y están más ocupados y tienen una vida familiar, tienen donde distraerse. Luego están algunos chicos que están solos. Yo también estoy solo, por ejemplo. Y dentro de esos chicos hay algunos a los que se le ha venido encima la situación».

«Todos los jugadores en general están preocupados. No se puede hacer mucho más. El fútbol atraviesa un momento complicado. Intentaremos superar este bache, ver cuándo se puede volver y que los jugadores estén más tranquilos, pero están preocupados porque es su futuro: cuando pueden volver a entrenar, la forma, el aspecto económico…».

«Estamos a la expectativa todos y queremos hacer lo que más nos gusta. A todos nos falta volver a entrenar y volver a competir. Esa adrenalina de que el fin de semana haya partido se echa de menos, en mi caso y seguro también en los futbolistas».

Las renovaciones

«Para el tema de las renovaciones ya hemos ido hablando con futbolistas, pero queríamos ver la situación en la tabla. Eso antes del parón. Ahora no tiene sentido hablar de renovaciones porque no sabemos a dónde vamos a ir exactamente, hay un margen de error grande. Incluso para los futbolistas no es buen momento para renovar porque el futbol está a la baja. Cuando sepamos más podremos hacer más cosas y todos nos veremos beneficiados».

«He hablado con esos jugadores que acaban contrato, pero no he visto una situación de nerviosismo, vi madurez y comprensión a la hora de afrontar la situación. No es momento de plantear ninguna renovación al no saber con qué presupuesto contaremos y de qué manera va a influir la pérdida de ingresos. Se abren muchos escenarios y no sabemos si mantendremos presupuestos o nos lo van a bajar, hay que ver qué hacemos con los contratos ya comprometidos».

«Se abren decenas de escenarios que tenemos encima de la mesa, no sabremos qué hacer hasta que no sepamos exactamente cómo se reanuda todo. El salario Liga es el motor de todo y si no sabemos qué cantidad tendremos no podemos movernos. Ese es el motor del fútbol. Cuando veamos las pérdidas podremos ajustar todo: presupuesto, renovaciones, salarios…».

El trabajo de la dirección deportiva durante el parón

«Somos cuatro personas las que trabajamos en la dirección deportiva: Alex Díaz, Roberto Suárez, David Comamala y yo. Estamos conectados por teletrabajo, con un programa que tenemos desde mediados de marzo. Nos permite almacenar información y a mí controlar el trabajo de todos. De manera online veo los informes que cuelgan y los partidos que ven. Estamos bien organizados».

«A nivel de mercado estamos planteando distintos escenarios, también depende del tema económico. Esto lo hubiésemos hecho igualmente si hubiese competición, solo que ahora tenemos más tiempo para recoger información. Incluso las llamadas con los representantes duran más tiempo, esa velocidad de mil por hora, de viajes y reuniones, todo va mucho más relajado. Tenemos más en cuenta el lado personal».

«Recogemos información sobre el mercado, intentar ver partidos y acaparar todos los mercados accesibles para nuestro club y tener la máxima información posible».

«No creo que nos influya el cambio de fecha del mercado, si empieza el 1 de agosto nos activaremos. Siempre creí que si el mercado de verano dura un mes y no dos realizaríamos las mismas operaciones. Todo tendría que ser más rápido, en vez de a 1.000 por hora, a 2.000».